Tabel Konversi Financie Token ke Rial Oman
Tabel Konversi FNCT ke OMR
Tabel Konversi OMR ke FNCT
- 1 FNCT0.0{4}6431 OMR
- 5 FNCT0.00032155 OMR
- 10 FNCT0.0006431 OMR
- 50 FNCT0.00321551 OMR
- 100 FNCT0.00643101 OMR
- 1,000 FNCT0.06431 OMR
- 5,000 FNCT0.321551 OMR
- 10,000 FNCT0.643101 OMR
- 1 OMR15,549 FNCT
- 5 OMR77,748 FNCT
- 10 OMR155,496 FNCT
- 50 OMR777,482 FNCT
- 100 OMR1,554,965 FNCT
- 1,000 OMR15,549,652 FNCT
- 5,000 OMR77,748,263 FNCT
- 10,000 OMR155,496,527 FNCT
Financie Token (FNCT) saat ini diperdagangkan seharga ر.ع. 0.0{4}6431 OMR , yang mencerminkan perubahan -1.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ر.ع.7.23K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ر.ع.242.37K OMR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Financie Token Harga khusus dari kami.
1.45B OMR
Suplai Peredaran
7.23K
Volume Trading 24 Jam
242.37K OMR
Kapitalisasi Pasar
-1.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
ر.ع. 0.0001794
High 24 Jam
ر.ع. 0.0001491
Low 24 Jam
Grafik tren FNCT ke OMR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Financie Token terhadap OMR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Financie Token saat ini.
Ringkasan Konversi FNCT ke OMR
Per | 1 FNCT = 0.0{4}6431 OMR | 1 OMR = 15,549 FNCT
Kurs untuk 1 FNCT ke OMR hari ini adalah 0.0{4}6431 OMR.
Pembelian 5 FNCT akan dikenai biaya 0.00032155 OMR, sedangkan 10 FNCT memiliki nilai 0.0006431 OMR.
1 OMR dapat di-trade dengan 15,549 FNCT.
50 OMR dapat dikonversi ke 777,482 FNCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FNCT ke OMR telah berubah sebesar -9.88% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.00%, sehingga mencapai high senilai 0.0{4}694 OMR dan low senilai 0.0{4}5738 OMR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FNCT adalah 0.00011057 OMR yang menunjukkan perubahan -41.84% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FNCT telah berubah sebesar -0.0{4}7124 OMR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -52.56% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FNCT ke OMR
Dalam 24 jam terakhir, Financie Token (FNCT) telah berfluktuasi antara 0.0{4}5738 OMR dan 0.0{4}694 OMR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0{4}5573 OMR dan high 0.0{4}725 OMR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FNCT ke OMR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Low
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Rata-rata
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Volatilitas
|+18.65%
|+22.87%
|+55.13%
|+257.01%
|Perubahan
|+2.83%
|-9.87%
|-41.83%
|-52.55%
Prakiraan Harga Financie Token dalam OMR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Financie Token dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FNCT ke OMR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FNCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Financie Token dapat mencapai sekitar ر.ع.0.0{4}6753 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FNCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FNCT mungkin naik menjadi sekitar ر.ع.0.0{4}7817 OMR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Financie Token kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Financie Token
Ringkasan Rial Oman
Statistik Pasar FNCT ke OMR
20,000,000,000
ETH
Kurs FNCT ke OMR Saat Ini
Harga live Financie Token (FNCT) hari ini adalah ر.ع. 0.00006431011790847579453, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FNCT ke OMR saat ini adalah ر.ع. 0.00006431011790847579453 per FNCT.
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Mata uang Rial Oman (OMR), yang diperkenalkan pada tahun 1973, berfungsi sebagai mata uang resmi Oman sekaligus menjadi simbol kekuatan ekonomi dan warisan budaya yang kaya dari negara ini. Biasanya disingkat menjadi OMR dan dilambangkan dengan simbol ر.ع., pengenalan Rial merupakan tonggak penting dalam sejarah Oman, menandai era baru kemandirian ekonomi dan modernisasi di bawah Sultan Qaboos bin Said. Rial Oman menggantikan Rupee India dan Maria Theresa Thaler, melambangkan transisi Oman dari ikatan kolonial masa lalu menuju identitas ekonomi mandiri yang selaras dengan standar internasional.
Dalam kehidupan sehari-hari, Rial Oman digunakan untuk upah, harga, dan layanan, serta nilai mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Rial bukan hanya alat transaksi keuangan semata, tetapi juga pengingat akan warisan Oman serta pencapaian modern yang diraih selama masa pemerintahan Sultan Qaboos. Desainnya, yang menampilkan gambar Sultan Qaboos, arsitektur tradisional Oman, landmark alam, dan situs-situs bersejarah, merupakan sebuah perayaan atas sejarah kaya dan warisan budaya Oman. Peran Rial tidak terbatas hanya pada penggunaan domestik; mata uang ini juga mendukung sektor minyak, salah satu pilar utama ekonomi Oman, yang memfasilitasi perdagangan dan investasi.
Bank Sentral Oman mengelola Rial Oman, yang merupakan salah satu mata uang dengan nilai tertinggi di dunia. Mencerminkan stabilitas ekonomi Oman serta sumber daya hidrokarbon yang melimpah, kebijakan bank sentral bertujuan menjaga nilai dan stabilitas Rial. Fokus pada stabilitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan menarik kepercayaan investor. Peran Bank Sentral dalam mengelola Rial sangat menentukan dalam menjaga stabilitas fiskal negara, terutama mengingat cadangan minyak dan gas alam yang besar dimiliki oleh Oman.
Nilai Rial Oman memiliki arti penting dalam perdagangan internasional, terutama terkait ekspor minyak dan gas Oman. Rial yang stabil dan kuat sangat dibutuhkan untuk mempertahankan harga yang kompetitif di pasar global, sehingga menarik investasi asing di berbagai sektor. Kekuatan dan stabilitas Rial dalam perdagangan internasional menegaskan pentingnya mata uang ini dalam kerangka ekonomi Oman.
Pengiriman uang dari warga Oman yang bekerja di luar negeri serta para ekspatriat yang tinggal di Oman secara signifikan berkontribusi pada cadangan devisa negara. Aliran masuk ini, yang ditukarkan menjadi Rial, mendukung stabilitas mata uang tersebut dan memberi kontribusi pada perekonomian nasional. Selain itu, data pertukaran kripto ke fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke OMR, dengan kode mata uang TRON adalah TRX. Aktivitas pertukaran ini memberikan wawasan tentang penggunaan Rial Oman dalam ranah mata uang digital, semakin menegaskan relevansi dan kemampuan adaptasi Rial dalam lanskap keuangan global yang terus berkembang.
Sebagai kesimpulan, Rial Oman, dengan makna historisnya yang kaya dan peran sentralnya dalam perekonomian Oman, jauh lebih dari sekadar mata uang biasa. Rial merupakan simbol stabilitas ekonomi, warisan budaya, serta aspirasi Oman untuk pertumbuhan ekonomi mandiri. Nilainya dalam perdagangan internasional, pengiriman uang, dan mata uang digital menunjukkan fleksibilitas dan ketahanannya menghadapi perubahan ekonomi global, sehingga memperkuat pentingnya Rial dalam pembangunan ekonomi Oman yang berkelanjutan.
Pasangan Perdagangan FNCT yang Tersedia di MEXC
Spot
FNCT/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FNCT, yang mencakup pasar tempat Financie Token dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FNCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FNCT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Financie Token untuk perdagangan strategis.
Beli Financie Token dengan OMR dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit OMR
Danai akun Anda dengan OMR menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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FNCT dan OMR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Financie Token (FNCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Financie Token
- Harga Saat Ini (USD): $0.0001671
- Perubahan 7 Hari: -9.88%
- Tren 30 Hari: -41.84%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FNCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke OMR, harga USD FNCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FNCT] [FNCT ke USD]
Rial Oman (OMR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (OMR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- OMR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FNCT yang sama.
- OMR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs FNCT ke OMR?
Kurs antara Financie Token (FNCT) dan Rial Oman (OMR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FNCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FNCT ke OMR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit OMR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal OMR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan OMR. Ketika OMR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FNCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Financie Token, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FNCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke OMR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs FNCT ke OMR di Indonesia?
Kurs FNCT ke OMR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari FNCT (sering kali dalam OMR) yang dikonversi ke OMR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs FNCT ke OMR sering berubah di Indonesia?
Kurs FNCT ke OMR sering berubah karena FNCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs FNCT ke OMR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs FNCT ke OMR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs FNCT ke OMR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi FNCT ke OMR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi FNCT ke OMR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren FNCT terhadap OMR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs FNCT ke OMR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan OMR, sehingga memengaruhi kurs meskipun FNCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FNCT ke OMR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs FNCT ke OMR.
Dapatkah saya membandingkan kurs FNCT ke OMR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FNCT keOMR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FNCT ke OMR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga FNCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi FNCT ke OMR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga FNCT ke OMR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi FNCT dan OMR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk FNCT dan OMR.
Apa perbedaan antara mengonversi FNCT ke OMR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara FNCT dan OMR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah FNCT ke OMR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga FNCT dalam OMR atau stablecoin. FNCT ke OMR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs FNCT ke OMR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. OMR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FNCT ke OMR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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