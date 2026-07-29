Beli KriptoPasarSpotFutures OILKOTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Fogo, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Fogo, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang FOGO

Info Harga FOGO

Penjelasan FOGO

Whitepaper FOGO

Situs Web Resmi FOGO

Tokenomi FOGO

Prakiraan Harga FOGO

Riwayat FOGO

Panduan Membeli FOGO

Konverter FOGO ke Mata Uang Fiat

Spot FOGO

Futures USDT-M FOGO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Fogo (FOGO) Hari Ini

Analisis Teknis Fogo (FOGO) Hari Ini

Halaman Analisis Fogo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FOGO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Fogo di bawah ini.

Perubahan Harga Fogo (FOGO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008321---9.86%-6.93%-52.37%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Fogo

Indikator Teknikal Fogo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Fogo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 4
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 4Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00838
0.00835
R2
0.00835
0.00834
R1
0.00834
0.00833
PP
0.00831
0.00831
S1
0.0083
0.0083
S2
0.00827
0.00829
S3
0.00826
0.00827

Sinyal Pasar Fogo

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.74M
$6.27 M
$7.00 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.43 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.43 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.48 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.49 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Fogo

Aliran Masuk BersihHarga FOGOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-29$0.04 M0.01
2026-07-28-$0.01 M0.01
2026-07-27-$0.02 M0.01
2026-07-26$0.02 M0.01
2026-07-25-$0.09 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Fogo Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Fogo (FOGO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Fogo secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FOGO/USDT
$0.008311
$0.008311$0.008311
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator FOGO ke USD

Jumlah

FOGO
FOGO
USD
USD

1 FOGO = 0.008321 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.