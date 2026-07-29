Analisis Teknis Fogo (FOGO) Hari Ini Halaman Analisis Fogo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FOGO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Fogo di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Fogo (FOGO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008321 -- -9.86% -6.93% -52.37%

Indikator Teknikal Fogo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Fogo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 4 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 4 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00838 0.00835 R2 0.00835 0.00834 R1 0.00834 0.00833 PP 0.00831 0.00831 S1 0.0083 0.0083 S2 0.00827 0.00829 S3 0.00826 0.00827

Sinyal Pasar Fogo Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.74M $6.27 M $7.00 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.43 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.43 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.48 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.49 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Fogo Aliran Masuk Bersih Harga FOGOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-29 $0.04 M 0.01 2026-07-28 -$0.01 M 0.01 2026-07-27 -$0.02 M 0.01 2026-07-26 $0.02 M 0.01 2026-07-25 -$0.09 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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