Analisis Teknis Folks Finance (FOLKS) Hari Ini Halaman Analisis Folks Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FOLKS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Folks Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Folks Finance (FOLKS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.9044 -- -11.01% -14.08% +27.61%

Indikator Teknikal Folks Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Folks Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 5 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.9063 1.9056 R2 1.9056 1.9052 R1 1.9053 1.905 PP 1.9046 1.9046 S1 1.9043 1.9042 S2 1.9036 1.904 S3 1.9033 1.9036

Sinyal Pasar Folks Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.21M $1.38 M $1.58 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.18 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.18 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.53 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.49 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Folks Finance Aliran Masuk Bersih Harga FOLKSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 1.90 2026-07-27 $0.00 M 1.90 2026-07-26 $0.00 M 1.86 2026-07-25 $0.00 M 1.85 2026-07-24 $0.00 M 1.97 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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