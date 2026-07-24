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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Forest Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Forest Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Forest Protocol (FOREST) Hari Ini

Analisis Teknis Forest Protocol (FOREST) Hari Ini

Halaman Analisis Forest Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FOREST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Forest Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Forest Protocol (FOREST)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02279--+0.52%-7.59%+8.88%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Forest Protocol

Aliran Modal Forest Protocol

Aliran Masuk BersihHarga FORESTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-24$0.00 M0.02
2026-07-23$0.00 M0.02
2026-07-22$0.00 M0.02
2026-07-21$0.00 M0.02
2026-07-20$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Forest Protocol Selengkapnya

FOREST USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada FOREST dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FOREST USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Forest Protocol (FOREST) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Forest Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FOREST/USDT
$0.02279
$0.02279$0.02279
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 FOREST = 0.02279 USD

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