Analisis Teknis FORM (FORM) Hari Ini Halaman Analisis FORM menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FORM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FORM di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga FORM (FORM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1956 -- +2.46% -8.00% -20.43%

Indikator Teknikal FORM

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FORM di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 4 Beli 14 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 6 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1959 0.1957 R2 0.1957 0.1955 R1 0.1956 0.1955 PP 0.1954 0.1954 S1 0.1953 0.1952 S2 0.1951 0.1952 S3 0.195 0.1951

Sinyal Pasar FORM Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $1.31 M $1.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.10 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal FORM Aliran Masuk Bersih Harga FORMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.20 2026-07-27 -$0.03 M 0.19 2026-07-26 $0.00 M 0.19 2026-07-25 $0.03 M 0.19 2026-07-24 $0.04 M 0.19 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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