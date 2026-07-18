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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FORM, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FORM, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis FORM (FORM) Hari Ini

Analisis Teknis FORM (FORM) Hari Ini

Halaman Analisis FORM menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FORM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FORM di bawah ini.

Perubahan Harga FORM (FORM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1956--+2.46%-8.00%-20.43%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FORM

Indikator Teknikal FORM

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FORM di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 4
Beli 14
Moving Averages:NetralJual 6Netral 2Beli 6
Indikator Teknis:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1959
0.1957
R2
0.1957
0.1955
R1
0.1956
0.1955
PP
0.1954
0.1954
S1
0.1953
0.1952
S2
0.1951
0.1952
S3
0.195
0.1951

Sinyal Pasar FORM

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$1.31 M
$1.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.10 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal FORM

Aliran Masuk BersihHarga FORMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.20
2026-07-27-$0.03 M0.19
2026-07-26$0.00 M0.19
2026-07-25$0.03 M0.19
2026-07-24$0.04 M0.19

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi FORM Selengkapnya

Perdagangkan Pasar FORM (FORM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FORM secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FORM/USDT
$0.1961
$0.1961$0.1961
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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