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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FRAX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FRAX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis FRAX (FRAX) Hari Ini

Analisis Teknis FRAX (FRAX) Hari Ini

Halaman Analisis FRAX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FRAX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FRAX di bawah ini.

Perubahan Harga FRAX (FRAX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2559---7.05%+9.45%-45.48%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FRAX

Indikator Teknikal FRAX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FRAX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 5
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 3Beli 10
Indikator Teknis:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2557
0.2556
R2
0.2556
0.2554
R1
0.2553
0.2553
PP
0.2552
0.2552
S1
0.2549
0.255
S2
0.2547
0.2549
S3
0.2545
0.2547

Sinyal Pasar FRAX

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.45M
$2.41 M
$2.85 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal FRAX

Aliran Masuk BersihHarga FRAXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-29$0.00 M0.25
2026-07-28$0.00 M0.26
2026-07-27-$0.03 M0.26
2026-07-26$0.00 M0.28
2026-07-25$0.00 M0.27

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar FRAX (FRAX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FRAX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FRAX/USDT
$0.2557
$0.2557$0.2557
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 FRAX = 0.2559 USD

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