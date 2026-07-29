Analisis Teknis FRAX (FRAX) Hari Ini Halaman Analisis FRAX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FRAX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FRAX di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga FRAX (FRAX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2559 -- -7.05% +9.45% -45.48%

Indikator Teknikal FRAX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FRAX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 5 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 3 Beli 10 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2557 0.2556 R2 0.2556 0.2554 R1 0.2553 0.2553 PP 0.2552 0.2552 S1 0.2549 0.255 S2 0.2547 0.2549 S3 0.2545 0.2547

Sinyal Pasar FRAX Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.45M $2.41 M $2.85 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal FRAX Aliran Masuk Bersih Harga FRAXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-29 $0.00 M 0.25 2026-07-28 $0.00 M 0.26 2026-07-27 -$0.03 M 0.26 2026-07-26 $0.00 M 0.28 2026-07-25 $0.00 M 0.27 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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