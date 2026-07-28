Analisis Teknis Gravity (G) Hari Ini Halaman Analisis Gravity menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari G. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Gravity di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Gravity (G) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003284 -- +1.73% +5.90% -9.93%

Indikator Teknikal Gravity

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Gravity di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 6 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 1 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 5 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003281 0.00328 R2 0.00328 0.003279 R1 0.003279 0.003279 PP 0.003278 0.003278 S1 0.003277 0.003277 S2 0.003276 0.003277 S3 0.003275 0.003276

Sinyal Pasar Gravity Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $1.44 M $1.46 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.08 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.18 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.19 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Gravity Aliran Masuk Bersih Harga GUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.06 M 0.00 2026-07-26 -$0.01 M 0.00 2026-07-25 -$0.04 M 0.00 2026-07-24 -$0.07 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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