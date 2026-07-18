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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GAIB, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GAIB, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis GAIB (GAIB) Hari Ini

Analisis Teknis GAIB (GAIB) Hari Ini

Halaman Analisis GAIB menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GAIB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GAIB di bawah ini.

Perubahan Harga GAIB (GAIB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01487--+4.05%+1.43%-23.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga GAIB

Indikator Teknikal GAIB

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GAIB di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 5
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01504
0.01501
R2
0.01501
0.01499
R1
0.01499
0.01497
PP
0.01496
0.01496
S1
0.01494
0.01494
S2
0.01491
0.01492
S3
0.01489
0.01491

Sinyal Pasar GAIB

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.02M
$0.10 M
$0.13 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.00 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal GAIB

Aliran Masuk BersihHarga GAIBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar GAIB (GAIB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GAIB secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GAIB/USDT
$0.01487
$0.01487$0.01487
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 GAIB = 0.01487 USD

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