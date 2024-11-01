Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GEODNET, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GEODNET, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang GEOD

Info Harga GEOD

Penjelasan GEOD

Whitepaper GEOD

Situs Web Resmi GEOD

Tokenomi GEOD

Prakiraan Harga GEOD

Riwayat GEOD

Panduan Membeli GEOD

Konverter GEOD ke Mata Uang Fiat

Spot GEOD

Futures USDT-M GEOD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis GEODNET (GEOD) Hari Ini

Analisis Teknis GEODNET (GEOD) Hari Ini

Halaman Analisis GEODNET menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GEOD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GEODNET di bawah ini.

Perubahan Harga GEODNET (GEOD)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2593--+34.28%+27.98%+113.59%
Ketahui selengkapnya tentang Harga GEODNET

Indikator Teknikal GEODNET

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GEODNET di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2603
0.2601
R2
0.2601
0.2599
R1
0.26
0.2599
PP
0.2598
0.2598
S1
0.2597
0.2596
S2
0.2595
0.2596
S3
0.2594
0.2595

Sinyal Pasar GEODNET

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal GEODNET

Aliran Masuk BersihHarga GEODUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi GEODNET Selengkapnya

Perdagangkan Pasar GEODNET (GEOD) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GEODNET secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GEOD/USDT
$0.2593
$0.2593$0.2593
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator GEOD ke USD

Jumlah

GEOD
GEOD
USD
USD

1 GEOD = 0.2592 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.