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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Goldfinch, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Goldfinch, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Goldfinch (GFI) Hari Ini

Analisis Teknis Goldfinch (GFI) Hari Ini

Halaman Analisis Goldfinch menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GFI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Goldfinch di bawah ini.

Perubahan Harga Goldfinch (GFI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03404---13.67%-32.38%-73.24%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Goldfinch

Aliran Modal Goldfinch

Aliran Masuk BersihHarga GFIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27-$0.01 M0.03
2026-07-26-$0.01 M0.04
2026-07-25-$0.03 M0.04
2026-07-24$0.01 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Goldfinch Selengkapnya

GFI USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada GFI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures GFI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Goldfinch (GFI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Goldfinch secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GFI/USDT
$0.03413
$0.03413$0.03413
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 GFI = 0.03404 USD

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