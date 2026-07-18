Analisis Teknis Giggle Fund (GIGGLE) Hari Ini Halaman Analisis Giggle Fund menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GIGGLE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Giggle Fund di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Giggle Fund (GIGGLE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $26.02 -- -0.84% +4.20% -25.73%

Indikator Teknikal Giggle Fund

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Giggle Fund di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 19 Netral 3 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 26.0166 26.0033 R2 26.0033 25.9956 R1 25.9966 25.9909 PP 25.9833 25.9833 S1 25.9766 25.9756 S2 25.9633 25.9709 S3 25.9566 25.9633

Sinyal Pasar Giggle Fund Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.37M $4.95 M $5.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.24 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.24 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.42 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.44 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Giggle Fund Aliran Masuk Bersih Harga GIGGLEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.05 M 26.09 2026-07-27 -$0.09 M 26.21 2026-07-26 $0.20 M 27.12 2026-07-25 $0.04 M 25.39 2026-07-24 -$0.08 M 25.74 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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