Tabel Konversi GAMEE ke Dolar Australia
Tabel Konversi GMEE ke AUD
Tabel Konversi AUD ke GMEE
- 1 GMEE0.0017694 AUD
- 5 GMEE0.008847 AUD
- 10 GMEE0.017694 AUD
- 50 GMEE0.08847 AUD
- 100 GMEE0.17694 AUD
- 1,000 GMEE1.77 AUD
- 5,000 GMEE8.85 AUD
- 10,000 GMEE17.69 AUD
- 1 AUD565.1 GMEE
- 5 AUD2,825 GMEE
- 10 AUD5,651 GMEE
- 50 AUD28,258 GMEE
- 100 AUD56,516 GMEE
- 1,000 AUD565,163 GMEE
- 5,000 AUD2,825,816 GMEE
- 10,000 AUD5,651,632 GMEE
GAMEE (GMEE) saat ini diperdagangkan seharga A$ 0.0017694 AUD , yang mencerminkan perubahan -0.22% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai A$76.53K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar A$3.12M AUD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GAMEE Harga khusus dari kami.
2.46B AUD
Suplai Peredaran
76.53K
Volume Trading 24 Jam
3.12M AUD
Kapitalisasi Pasar
-0.22%
Perubahan Harga (1 Hari)
A$ 0.0013122
High 24 Jam
A$ 0.0012043
Low 24 Jam
Grafik tren GMEE ke AUD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GAMEE terhadap AUD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GAMEE saat ini.
Ringkasan Konversi GMEE ke AUD
Per | 1 GMEE = 0.0017694 AUD | 1 AUD = 565.1 GMEE
Kurs untuk 1 GMEE ke AUD hari ini adalah 0.0017694 AUD.
Pembelian 5 GMEE akan dikenai biaya 0.008847 AUD, sedangkan 10 GMEE memiliki nilai 0.017694 AUD.
1 AUD dapat di-trade dengan 565.1 GMEE.
50 AUD dapat dikonversi ke 28,258 GMEE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMEE ke AUD telah berubah sebesar -2.12% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.22%, sehingga mencapai high senilai 0.00182762 AUD dan low senilai 0.00167734 AUD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMEE adalah 0.00236078 AUD yang menunjukkan perubahan -25.06% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMEE telah berubah sebesar 0.00028079 AUD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +18.86% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMEE ke AUD
Dalam 24 jam terakhir, GAMEE (GMEE) telah berfluktuasi antara 0.00167734 AUD dan 0.00182762 AUD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00167734 AUD dan high 0.00191035 AUD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMEE ke AUD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|A$ 0
|A$ 0
|A$ 0
|A$ 0
|Low
|A$ 0
|A$ 0
|A$ 0
|A$ 0
|Rata-rata
|A$ 0
|A$ 0
|A$ 0
|A$ 0
|Volatilitas
|+8.30%
|+12.89%
|+31.00%
|+111.84%
|Perubahan
|-2.30%
|-2.11%
|-25.05%
|+18.88%
Prakiraan Harga GAMEE dalam AUD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga GAMEE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMEE ke AUD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMEE untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, GAMEE dapat mencapai sekitar A$0.00185787 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMEE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMEE mungkin naik menjadi sekitar A$0.00215072 AUD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GAMEE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan GAMEE
Ringkasan Dolar Australia
Statistik Pasar GMEE ke AUD
3,180,000,000
ETH
Kurs GMEE ke AUD Saat Ini
Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah A$ 0.00176940018490724632096, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke AUD saat ini adalah A$ 0.00176940018490724632096 per GMEE.
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Dolar Australia (AUD), yang sering dilambangkan dengan tanda dolar $, adalah mata uang resmi Persemakmuran Australia, termasuk wilayah-wilayah eksternalnya seperti Pulau Natal, Kepulauan Cocos (Keeling), dan Pulau Norfolk. Mata uang ini juga berfungsi sebagai mata uang resmi di beberapa negara kepulauan Pasifik. Perannya sebagai mata uang nasional sangat penting bagi perekonomian negara tersebut, menentukan arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral Australia (RBA) bertanggung jawab atas pencetakan dan pengelolaan Dolar Australia.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Dolar Australia digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah. Mata uang ini juga menjadi alat tukar utama di pasar keuangan Australia, yang mencakup bursa saham dan pasar sekuritas lainnya. Selain itu, Dolar Australia memegang peranan penting dalam pasar valuta asing global, menjadi salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia.
Dolar Australia merupakan mata uang desimal yang dibagi menjadi 100 sen, sehingga mudah dipahami dan praktis untuk transaksi. Koin-koinnya tersedia dalam pecahan 5, 10, 20, dan 50 sen serta 1 dan 2 dolar, sementara uang kertasnya dicetak dalam pecahan 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar. Desain dan fitur uang kertas Dolar Australia unik; ukuran setiap uang kertas meningkat secara panjang sesuai nilai nominalnya untuk membantu penyandang disabilitas penglihatan.
Nilai Dolar Australia, seperti mata uang lainnya, fluktuatif tergantung pada faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan kinerja ekonomi negara tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Dolar Australia adalah mata uang yang mengambang bebas, artinya nilainya ditentukan oleh pasar valuta asing berdasarkan permintaan dan penawaran.
Dolar Australia tidak hanya penting bagi aktivitas ekonomi domestik, tetapi juga memainkan peran krusial dalam perekonomian global. Mengingat sumber daya alam Australia yang melimpah, Dolar Australia sering dianggap sebagai mata uang komoditas, dengan nilai yang agak terkait dengan harga komoditas ekspor utama Australia.
Sebagai kesimpulan, Dolar Australia merupakan mata uang yang signifikan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pengelolaan dan nilai mata uang ini memiliki dampak luas terhadap perekonomian Australia serta interaksi ekonomi globalnya. Dolar Australia adalah alat penting untuk perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi di Australia, serta memegang peran krusial dalam pasar valuta asing global.
Pasangan Perdagangan GMEE yang Tersedia di MEXC
Spot
GMEE/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GMEE, yang mencakup pasar tempat GAMEE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GMEE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
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GMEE dan AUD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GAMEE (GMEE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GAMEE
- Harga Saat Ini (USD): $0.0012704
- Perubahan 7 Hari: -2.12%
- Tren 30 Hari: -25.06%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMEE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AUD, harga USD GMEE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMEE] [GMEE ke USD]
Dolar Australia (AUD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AUD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AUD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMEE yang sama.
- AUD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs GMEE ke AUD?
Kurs antara GAMEE (GMEE) dan Dolar Australia (AUD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMEE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMEE ke AUD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AUD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AUD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AUD. Ketika AUD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMEE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GAMEE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMEE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AUD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs GMEE ke AUD di Indonesia?
Kurs GMEE ke AUD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari GMEE (sering kali dalam AUD) yang dikonversi ke AUD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs GMEE ke AUD sering berubah di Indonesia?
Kurs GMEE ke AUD sering berubah karena GMEE dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs GMEE ke AUD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs GMEE ke AUD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs GMEE ke AUD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi GMEE ke AUD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi GMEE ke AUD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren GMEE terhadap AUD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs GMEE ke AUD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan AUD, sehingga memengaruhi kurs meskipun GMEE tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMEE ke AUD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs GMEE ke AUD.
Dapatkah saya membandingkan kurs GMEE ke AUD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMEE keAUD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMEE ke AUD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga GMEE, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMEE ke AUD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga GMEE ke AUD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi GMEE dan AUD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk GMEE dan AUD.
Apa perbedaan antara mengonversi GMEE ke AUD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara GMEE dan AUD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah GMEE ke AUD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga GMEE dalam AUD atau stablecoin. GMEE ke AUD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs GMEE ke AUD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. AUD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMEE ke AUD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Penafian
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