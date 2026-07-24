Tabel Konversi GAMEE ke Birr Etiopia

Tabel Konversi GMEE ke ETB

Tabel Konversi ETB ke GMEE

  • 1 GMEE
    0.200982 ETB
  • 5 GMEE
    1 ETB
  • 10 GMEE
    2.01 ETB
  • 50 GMEE
    10.05 ETB
  • 100 GMEE
    20.1 ETB
  • 1,000 GMEE
    200.98 ETB
  • 5,000 GMEE
    1,004.91 ETB
  • 10,000 GMEE
    2,009.82 ETB
  • 1 ETB
    4.975 GMEE
  • 5 ETB
    24.87 GMEE
  • 10 ETB
    49.75 GMEE
  • 50 ETB
    248.7 GMEE
  • 100 ETB
    497.5 GMEE
  • 1,000 ETB
    4,975 GMEE
  • 5,000 ETB
    24,877 GMEE
  • 10,000 ETB
    49,755 GMEE

Harga dan Statistik Pasar GAMEE dalam Birr Etiopia

GAMEE (GMEE) saat ini diperdagangkan seharga Br‎ 0.200982 ETB , yang mencerminkan perubahan 1.52% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Br‎11.43M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Br‎354.87M ETB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GAMEE Harga khusus dari kami.

275.82B ETB

Suplai Peredaran

11.43M

Volume Trading 24 Jam

354.87M ETB

Kapitalisasi Pasar

1.52%

Perubahan Harga (1 Hari)

Br 0.0012917

High 24 Jam

Br 0.0012577

Low 24 Jam

Grafik tren GMEE ke ETB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GAMEE terhadap ETB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GAMEE saat ini.

Ringkasan Konversi GMEE ke ETB

Per | 1 GMEE = 0.200982 ETB | 1 ETB = 4.975 GMEE

  • Kurs untuk 1 GMEE ke ETB hari ini adalah 0.200982 ETB.

  • Pembelian 5 GMEE akan dikenai biaya 1 ETB, sedangkan 10 GMEE memiliki nilai 2.01 ETB.

  • 1 ETB dapat di-trade dengan 4.975 GMEE.

  • 50 ETB dapat dikonversi ke 248.7 GMEE, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 GMEE ke ETB telah berubah sebesar +0.14% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.52%, sehingga mencapai high senilai 0.201936 ETB dan low senilai 0.19662 ETB.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMEE adalah 0.243192 ETB yang menunjukkan perubahan -17.35% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, GMEE telah berubah sebesar 0.033877 ETB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +20.25% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMEE ke ETB

Dalam 24 jam terakhir, GAMEE (GMEE) telah berfluktuasi antara 0.19662 ETB dan 0.201936 ETB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.188272 ETB dan high 0.214427 ETB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMEE ke ETB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighBr 0Br 0Br 0Br 0
LowBr 0Br 0Br 0Br 0
Rata-rataBr 0Br 0Br 0Br 0
Volatilitas+2.59%+12.98%+31.98%+111.87%
Perubahan+1.47%-0.17%-17.34%+20.43%

Prakiraan Harga GAMEE dalam ETB untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga GAMEE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMEE ke ETB untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga GMEE untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, GAMEE dapat mencapai sekitar Br‎0.211031 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga GMEE untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, GMEE mungkin naik menjadi sekitar Br‎0.244295 ETB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GAMEE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan GAMEE

Ringkasan Birr Etiopia

Statistik Pasar GMEE ke ETB

Br 0.20113839584559335958
Br 0.20113839584559335958Br 0.20113839584559335958

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3,180,000,000

ETH

Kurs GMEE ke ETB Saat Ini

Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah Br 0.20113839584559335958, dengan perubahan 1.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke ETB saat ini adalah Br 0.20113839584559335958 per GMEE.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Mata uang Birr Ethiopia adalah mata uang resmi Republik Demokratik Federal Ethiopia, yang terutama digunakan untuk semua jenis transaksi moneter di dalam negeri. Sebagai mata uang fiat, nilai Birr tetap stabil karena pemerintah Ethiopia menjaga nilainya dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap stabilitasnya. Mata uang ini tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak; sebaliknya, nilainya berasal dari hubungan antara permintaan dan penawaran serta stabilitas pemerintah yang mengeluarkannya.

Birr Ethiopia memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Mata uang ini digunakan dalam transaksi sehari-hari, mulai dari pembelian bahan makanan dan pembayaran tagihan utilitas hingga transaksi skala besar seperti pembelian properti atau investasi bisnis. Denominasi Birr memfasilitasi transaksi-transaksi tersebut, dengan koin dan uang kertas tersedia dalam berbagai nilai agar perdagangan dan komersial menjadi lebih mudah dijalankan.

Selain itu, Birr Ethiopia juga sangat penting dalam perdagangan internasional. Perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang dan jasa ke Ethiopia biasanya perlu menukar mata uang asal mereka menjadi Birr. Demikian pula, eksportir Ethiopia menerima Birr ketika mereka menukar mata uang asing yang mereka peroleh dari penjualan internasional. Proses pertukaran ini menegaskan peran Birr dalam perekonomian global.

Stabilitas Birr Ethiopia dikelola oleh Bank Nasional Ethiopia, bank sentral negara tersebut. Bank ini menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai mata uang, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini secara langsung memengaruhi nilai Birr, sehingga mempengaruhi seberapa banyak yang dapat dibeli konsumen dengan jumlah uang tertentu.

Namun, seperti halnya semua mata uang fiat, Birr Ethiopia rentan terhadap fluktuasi nilai. Fluktuasi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk perubahan indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan pergeseran sentimen investor. Oleh karena itu, meskipun Birr merupakan bagian penting dari kerangka ekonomi Ethiopia, nilainya tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan berbagai faktor finansial dan ekonomi.

Singkatnya, Birr Ethiopia bukan hanya sekadar alat tukar untuk barang dan jasa di Ethiopia. Mata uang ini merupakan elemen penting dalam infrastruktur ekonomi negara tersebut, berperan signifikan baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Meskipun nilainya dijaga oleh pemerintah Ethiopia, nilai Birr dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor ekonomi.

Pasangan Perdagangan GMEE yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
GMEE/USDT
GMEE/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GMEE, yang mencakup pasar tempat GAMEE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GMEE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures GMEE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GAMEE untuk perdagangan strategis.

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  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

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GMEE dan ETB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

GAMEE (GMEE) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga GAMEE

  • Harga Saat Ini (USD): $0.0012856
  • Perubahan 7 Hari: ‎+0.14%
  • Tren 30 Hari: ‎-17.35%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari GMEE, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMEE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ETB, harga USD GMEE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMEE] [GMEE ke USD]

Birr Etiopia (ETB) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (ETB/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena GMEE biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam ETB vs. USD memengaruhi kurs GMEE ke ETB.
  • ETB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMEE yang sama.
  • ETB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs GMEE ke ETB?

Kurs antara GAMEE (GMEE) dan Birr Etiopia (ETB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMEE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMEE ke ETB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ETB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ETB

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ETB. Ketika ETB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMEE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti GAMEE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMEE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ETB.

Konversikan GMEE ke ETB Seketika

Gunakan konverter GMEE ke ETB kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs GMEE ke ETB di Indonesia?

    Kurs GMEE ke ETB di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari GMEE (sering kali dalam ETB) yang dikonversi ke ETB menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs GMEE ke ETB sering berubah di Indonesia?

    Kurs GMEE ke ETB sering berubah karena GMEE dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs GMEE ke ETB di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs GMEE ke ETB dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs GMEE ke ETB mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi GMEE ke ETB atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi GMEE ke ETB dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren GMEE terhadap ETB seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs GMEE ke ETB di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan ETB, sehingga memengaruhi kurs meskipun GMEE tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMEE ke ETB?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs GMEE ke ETB.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs GMEE ke ETB dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMEE keETB wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMEE ke ETB sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga GMEE, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi GMEE ke ETB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga GMEE ke ETB target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi GMEE dan ETB di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk GMEE dan ETB.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi GMEE ke ETB dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara GMEE dan ETB. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah GMEE ke ETB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga GMEE dalam ETB atau stablecoin. GMEE ke ETB berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs GMEE ke ETB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. ETB dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs GMEE ke ETB yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.