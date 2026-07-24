Tabel Konversi GAMEE ke Dolar Selandia Baru
Tabel Konversi GMEE ke NZD
Tabel Konversi NZD ke GMEE
- 1 GMEE0.00214515 NZD
- 5 GMEE0.010726 NZD
- 10 GMEE0.021451 NZD
- 50 GMEE0.107257 NZD
- 100 GMEE0.214515 NZD
- 1,000 GMEE2.15 NZD
- 5,000 GMEE10.73 NZD
- 10,000 GMEE21.45 NZD
- 1 NZD466.1 GMEE
- 5 NZD2,330 GMEE
- 10 NZD4,661 GMEE
- 50 NZD23,308 GMEE
- 100 NZD46,616 GMEE
- 1,000 NZD466,168 GMEE
- 5,000 NZD2,330,843 GMEE
- 10,000 NZD4,661,686 GMEE
GAMEE (GMEE) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.00214515 NZD , yang mencerminkan perubahan -0.46% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $92.11K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $3.77M NZD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GAMEE Harga khusus dari kami.
2.99B NZD
Suplai Peredaran
92.11K
Volume Trading 24 Jam
3.77M NZD
Kapitalisasi Pasar
-0.46%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.0013122
High 24 Jam
$ 0.0012043
Low 24 Jam
Grafik tren GMEE ke NZD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GAMEE terhadap NZD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GAMEE saat ini.
Ringkasan Konversi GMEE ke NZD
Per | 1 GMEE = 0.00214515 NZD | 1 NZD = 466.1 GMEE
Kurs untuk 1 GMEE ke NZD hari ini adalah 0.00214515 NZD.
Pembelian 5 GMEE akan dikenai biaya 0.010726 NZD, sedangkan 10 GMEE memiliki nilai 0.021451 NZD.
1 NZD dapat di-trade dengan 466.1 GMEE.
50 NZD dapat dikonversi ke 23,308 GMEE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMEE ke NZD telah berubah sebesar -3.83% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.46%, sehingga mencapai high senilai 0.00222097 NZD dan low senilai 0.00203835 NZD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMEE adalah 0.00286465 NZD yang menunjukkan perubahan -25.20% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMEE telah berubah sebesar 0.00032751 NZD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +18.10% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMEE ke NZD
Dalam 24 jam terakhir, GAMEE (GMEE) telah berfluktuasi antara 0.00203835 NZD dan 0.00222097 NZD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00203835 NZD dan high 0.00232151 NZD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMEE ke NZD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+8.01%
|+12.60%
|+31.14%
|+111.70%
|Perubahan
|-3.17%
|-4.51%
|-24.89%
|+18.46%
Prakiraan Harga GAMEE dalam NZD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga GAMEE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMEE ke NZD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMEE untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, GAMEE dapat mencapai sekitar $0.0022524 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMEE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMEE mungkin naik menjadi sekitar $0.00260744 NZD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GAMEE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan GAMEE
Ringkasan Dolar Selandia Baru
Statistik Pasar GMEE ke NZD
3,180,000,000
ETH
Kurs GMEE ke NZD Saat Ini
Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah $ 0.00213651430079446101509, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke NZD saat ini adalah $ 0.00213651430079446101509 per GMEE.
Telusuri GAMEE Selengkapnya di MEXC
Dolar Selandia Baru, yang sering disebut sebagai NZD, adalah mata uang resmi Selandia Baru. Mata uang ini mencakup wilayah-wilayah seperti Kepulauan Cook, Niue, Tokelau, dan Kepulauan Pitcairn. Diperkenalkan sebagai unit moneter nasional, NZD memainkan peran penting dalam perekonomian negara serta transaksi keuangan sehari-hari. NZD terutama diterbitkan dalam bentuk uang kertas dan koin, yang digunakan untuk berbagai macam transaksi, termasuk pembelian ritel, pembayaran tagihan, dan kewajiban keuangan lainnya.
Sebagai mata uang fiat, NZD didukung oleh kredit pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas atau perak. Nilai mata uang ini ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar valuta asing internasional. Ini berarti bahwa nilai NZD dapat fluktuatif terhadap mata uang lain berdasarkan faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, stabilitas politik, kinerja ekonomi, dan spekulasi pasar.
Dolar Selandia Baru diatur oleh Reserve Bank of New Zealand, bank sentral negara tersebut. Reserve Bank bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara, yang mencakup pengelolaan jumlah uang beredar, penetapan kebijakan moneter, dan memastikan kelancaran operasional sistem pembayaran.
Di pasar valuta asing global, NZD merupakan salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan. Hal ini disebabkan oleh ekonomi Selandia Baru yang berkembang baik, stabilitas politik, serta sistem hukum yang kuat. Selain itu, hubungan erat Selandia Baru dengan Australia, Asia, dan pulau-pulau Pasifik turut meningkatkan eksposur mata uang ini dalam perdagangan internasional.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Dolar Selandia Baru sangat penting bagi konsumen maupun pelaku usaha. Mata uang ini digunakan untuk menentukan harga barang dan jasa, menghitung upah, serta mengukur kinerja ekonomi. Pada saat yang sama, NZD berfungsi sebagai penyimpan nilai dan alat tukar, memungkinkan individu dan bisnis untuk menabung, berinvestasi, dan melakukan transaksi secara efisien.
Kesimpulannya, Dolar Selandia Baru merupakan komponen vital dalam kerangka ekonomi negara. Sebagai mata uang resmi, NZD memegang peran sentral dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi, menjaga stabilitas keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai mata uang ini di pasar valuta asing internasional mencerminkan kondisi kesehatan dan prospek ekonomi negara tersebut.
Pasangan Perdagangan GMEE yang Tersedia di MEXC
Spot
GMEE/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GMEE, yang mencakup pasar tempat GAMEE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GMEE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
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Danai akun Anda dengan NZD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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GMEE dan NZD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GAMEE (GMEE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GAMEE
- Harga Saat Ini (USD): $0.0012674
- Perubahan 7 Hari: -3.83%
- Tren 30 Hari: -25.20%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMEE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NZD, harga USD GMEE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMEE] [GMEE ke USD]
Dolar Selandia Baru (NZD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NZD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NZD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMEE yang sama.
- NZD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs GMEE ke NZD?
Kurs antara GAMEE (GMEE) dan Dolar Selandia Baru (NZD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMEE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMEE ke NZD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NZD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NZD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NZD. Ketika NZD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMEE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GAMEE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMEE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NZD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs GMEE ke NZD di Indonesia?
Kurs GMEE ke NZD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari GMEE (sering kali dalam NZD) yang dikonversi ke NZD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs GMEE ke NZD sering berubah di Indonesia?
Kurs GMEE ke NZD sering berubah karena GMEE dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs GMEE ke NZD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs GMEE ke NZD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs GMEE ke NZD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi GMEE ke NZD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi GMEE ke NZD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren GMEE terhadap NZD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs GMEE ke NZD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan NZD, sehingga memengaruhi kurs meskipun GMEE tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMEE ke NZD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs GMEE ke NZD.
Dapatkah saya membandingkan kurs GMEE ke NZD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMEE keNZD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMEE ke NZD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga GMEE, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMEE ke NZD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga GMEE ke NZD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi GMEE dan NZD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk GMEE dan NZD.
Apa perbedaan antara mengonversi GMEE ke NZD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara GMEE dan NZD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah GMEE ke NZD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga GMEE dalam NZD atau stablecoin. GMEE ke NZD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs GMEE ke NZD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. NZD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMEE ke NZD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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