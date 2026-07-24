Tabel Konversi GAMEE ke Rial Oman
Tabel Konversi GMEE ke OMR
Tabel Konversi OMR ke GMEE
- 1 GMEE0.00048761 OMR
- 5 GMEE0.00243803 OMR
- 10 GMEE0.00487606 OMR
- 50 GMEE0.02438 OMR
- 100 GMEE0.048761 OMR
- 1,000 GMEE0.487606 OMR
- 5,000 GMEE2.44 OMR
- 10,000 GMEE4.88 OMR
- 1 OMR2,050 GMEE
- 5 OMR10,254 GMEE
- 10 OMR20,508 GMEE
- 50 OMR102,541 GMEE
- 100 OMR205,083 GMEE
- 1,000 OMR2,050,837 GMEE
- 5,000 OMR10,254,186 GMEE
- 10,000 OMR20,508,373 GMEE
GAMEE (GMEE) saat ini diperdagangkan seharga ر.ع. 0.00048761 OMR , yang mencerminkan perubahan -0.46% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ر.ع.20.94K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ر.ع.856.82K OMR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GAMEE Harga khusus dari kami.
678.78M OMR
Suplai Peredaran
20.94K
Volume Trading 24 Jam
856.82K OMR
Kapitalisasi Pasar
-0.46%
Perubahan Harga (1 Hari)
ر.ع. 0.0013122
High 24 Jam
ر.ع. 0.0012043
Low 24 Jam
Grafik tren GMEE ke OMR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GAMEE terhadap OMR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GAMEE saat ini.
Ringkasan Konversi GMEE ke OMR
Per | 1 GMEE = 0.00048761 OMR | 1 OMR = 2,050 GMEE
Kurs untuk 1 GMEE ke OMR hari ini adalah 0.00048761 OMR.
Pembelian 5 GMEE akan dikenai biaya 0.00243803 OMR, sedangkan 10 GMEE memiliki nilai 0.00487606 OMR.
1 OMR dapat di-trade dengan 2,050 GMEE.
50 OMR dapat dikonversi ke 102,541 GMEE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMEE ke OMR telah berubah sebesar -3.83% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.46%, sehingga mencapai high senilai 0.00050484 OMR dan low senilai 0.00046333 OMR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMEE adalah 0.00065115 OMR yang menunjukkan perubahan -25.20% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMEE telah berubah sebesar 0.0{4}7445 OMR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +18.10% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMEE ke OMR
Dalam 24 jam terakhir, GAMEE (GMEE) telah berfluktuasi antara 0.00046333 OMR dan 0.00050484 OMR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00046333 OMR dan high 0.00052769 OMR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMEE ke OMR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Low
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Rata-rata
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Volatilitas
|+8.01%
|+12.60%
|+31.14%
|+111.70%
|Perubahan
|-3.17%
|-4.51%
|-24.89%
|+18.46%
Prakiraan Harga GAMEE dalam OMR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga GAMEE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMEE ke OMR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMEE untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, GAMEE dapat mencapai sekitar ر.ع.0.00051199 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMEE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMEE mungkin naik menjadi sekitar ر.ع.0.00059269 OMR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GAMEE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan GAMEE
Ringkasan Rial Oman
Statistik Pasar GMEE ke OMR
3,180,000,000
ETH
Kurs GMEE ke OMR Saat Ini
Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah ر.ع. 0.00048564359708631009451, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke OMR saat ini adalah ر.ع. 0.00048564359708631009451 per GMEE.
Telusuri GAMEE Selengkapnya di MEXC
Mata uang Rial Oman (OMR), yang diperkenalkan pada tahun 1973, berfungsi sebagai mata uang resmi Oman sekaligus menjadi simbol kekuatan ekonomi dan warisan budaya yang kaya dari negara ini. Biasanya disingkat menjadi OMR dan dilambangkan dengan simbol ر.ع., pengenalan Rial merupakan tonggak penting dalam sejarah Oman, menandai era baru kemandirian ekonomi dan modernisasi di bawah Sultan Qaboos bin Said. Rial Oman menggantikan Rupee India dan Maria Theresa Thaler, melambangkan transisi Oman dari ikatan kolonial masa lalu menuju identitas ekonomi mandiri yang selaras dengan standar internasional.
Dalam kehidupan sehari-hari, Rial Oman digunakan untuk upah, harga, dan layanan, serta nilai mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Rial bukan hanya alat transaksi keuangan semata, tetapi juga pengingat akan warisan Oman serta pencapaian modern yang diraih selama masa pemerintahan Sultan Qaboos. Desainnya, yang menampilkan gambar Sultan Qaboos, arsitektur tradisional Oman, landmark alam, dan situs-situs bersejarah, merupakan sebuah perayaan atas sejarah kaya dan warisan budaya Oman. Peran Rial tidak terbatas hanya pada penggunaan domestik; mata uang ini juga mendukung sektor minyak, salah satu pilar utama ekonomi Oman, yang memfasilitasi perdagangan dan investasi.
Bank Sentral Oman mengelola Rial Oman, yang merupakan salah satu mata uang dengan nilai tertinggi di dunia. Mencerminkan stabilitas ekonomi Oman serta sumber daya hidrokarbon yang melimpah, kebijakan bank sentral bertujuan menjaga nilai dan stabilitas Rial. Fokus pada stabilitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan menarik kepercayaan investor. Peran Bank Sentral dalam mengelola Rial sangat menentukan dalam menjaga stabilitas fiskal negara, terutama mengingat cadangan minyak dan gas alam yang besar dimiliki oleh Oman.
Nilai Rial Oman memiliki arti penting dalam perdagangan internasional, terutama terkait ekspor minyak dan gas Oman. Rial yang stabil dan kuat sangat dibutuhkan untuk mempertahankan harga yang kompetitif di pasar global, sehingga menarik investasi asing di berbagai sektor. Kekuatan dan stabilitas Rial dalam perdagangan internasional menegaskan pentingnya mata uang ini dalam kerangka ekonomi Oman.
Pengiriman uang dari warga Oman yang bekerja di luar negeri serta para ekspatriat yang tinggal di Oman secara signifikan berkontribusi pada cadangan devisa negara. Aliran masuk ini, yang ditukarkan menjadi Rial, mendukung stabilitas mata uang tersebut dan memberi kontribusi pada perekonomian nasional. Selain itu, data pertukaran kripto ke fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke OMR, dengan kode mata uang TRON adalah TRX. Aktivitas pertukaran ini memberikan wawasan tentang penggunaan Rial Oman dalam ranah mata uang digital, semakin menegaskan relevansi dan kemampuan adaptasi Rial dalam lanskap keuangan global yang terus berkembang.
Sebagai kesimpulan, Rial Oman, dengan makna historisnya yang kaya dan peran sentralnya dalam perekonomian Oman, jauh lebih dari sekadar mata uang biasa. Rial merupakan simbol stabilitas ekonomi, warisan budaya, serta aspirasi Oman untuk pertumbuhan ekonomi mandiri. Nilainya dalam perdagangan internasional, pengiriman uang, dan mata uang digital menunjukkan fleksibilitas dan ketahanannya menghadapi perubahan ekonomi global, sehingga memperkuat pentingnya Rial dalam pembangunan ekonomi Oman yang berkelanjutan.
Pasangan Perdagangan GMEE yang Tersedia di MEXC
Spot
GMEE/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GMEE, yang mencakup pasar tempat GAMEE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GMEE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GMEE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GAMEE untuk perdagangan strategis.
Beli GAMEE dengan OMR dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit OMR
Danai akun Anda dengan OMR menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli GAMEE
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari GAMEE, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan OMR yang telah didepositkan.
Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
TradingRazor
RAZOR
0.00%
Cloudfare(Ondo)
NETON
+32.89%
Maxlinear(Ondo)
MXLON
+37.13%
GlobalFoundries
GFSON
+91.30%
FirstMajesticSilver
AGON
+64.70%
Gainer Teratas
Pump kripto teratas hari ini
RE
RE
+22.70%
AKEDO
AKE
+16.08%
Cash Cat
CASHCAT
+15.83%
Lorenzo Protocol
BANK
+13.02%
PermawebDAO
PERM
+14.37%
GMEE dan OMR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GAMEE (GMEE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GAMEE
- Harga Saat Ini (USD): $0.0012674
- Perubahan 7 Hari: -3.83%
- Tren 30 Hari: -25.20%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMEE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke OMR, harga USD GMEE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMEE] [GMEE ke USD]
Rial Oman (OMR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (OMR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- OMR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMEE yang sama.
- OMR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GMEE dengan OMR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GMEE ke OMR?
Kurs antara GAMEE (GMEE) dan Rial Oman (OMR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMEE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMEE ke OMR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit OMR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal OMR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan OMR. Ketika OMR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMEE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GAMEE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMEE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke OMR.
Konversikan GMEE ke OMR Seketika
Gunakan konverter GMEE ke OMR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs GMEE ke OMR di Indonesia?
Kurs GMEE ke OMR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari GMEE (sering kali dalam OMR) yang dikonversi ke OMR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs GMEE ke OMR sering berubah di Indonesia?
Kurs GMEE ke OMR sering berubah karena GMEE dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs GMEE ke OMR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs GMEE ke OMR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs GMEE ke OMR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi GMEE ke OMR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi GMEE ke OMR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren GMEE terhadap OMR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs GMEE ke OMR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan OMR, sehingga memengaruhi kurs meskipun GMEE tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMEE ke OMR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs GMEE ke OMR.
Dapatkah saya membandingkan kurs GMEE ke OMR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMEE keOMR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMEE ke OMR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga GMEE, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMEE ke OMR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga GMEE ke OMR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi GMEE dan OMR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk GMEE dan OMR.
Apa perbedaan antara mengonversi GMEE ke OMR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara GMEE dan OMR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah GMEE ke OMR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga GMEE dalam OMR atau stablecoin. GMEE ke OMR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs GMEE ke OMR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. OMR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMEE ke OMR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
GAMEE Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Wajah perawatan lansia yang berubah di Malaysia — Sayed Mohammad Reza Yamani Sayed Umar
10 JULI — Masyarakat lanjut usia semakin lazim di Malaysia saat ini. Diproyeksikan bahwa p...2026/07/10
Bukan celah hukum: Kontrol ekspor AI Singapura memungkinkan Tiongkok mengakses AI AS secara legal
Teknologi AI Amerika mencapai raksasa teknologi Tiongkok melalui jalur yang tidak pernah dirancang untuk ditutup oleh kontrol ekspor AS: Singapura. Negara kota ini berada di luar2026/07/10
Arbitrum Mengumumkan Sepuluh Tim Inovatif — Dan Mengapa Ini Bukan Sekadar Hype
Program Mentoring Arbitrum menampilkan sepuluh tim yang mengembangkan produk keuangan inovatif. Pengumuman ini memiliki implikasi lebih luas bagi keuangan onchain. The2026/07/10
Jelajahi GAMEE Selengkapnya
Harga GAMEE
Pelajari selengkapnya tentang GAMEE (GMEE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga GAMEE
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar GMEE untuk lebih memahami kemungkinan arah GAMEE.
Cara Membeli GAMEE
Ingin membeli GAMEE? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
GMEE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan GMEE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
GMEE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada GMEE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures GMEE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi GAMEE ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke OMR
Konversi Kripto Populer Lainnya ke Fiat
Mengapa Harus Membeli GAMEE dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli GAMEE.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli GAMEE dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.