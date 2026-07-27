Tabel Konversi GAMEE ke Dinar Serbia
Tabel Konversi GMEE ke RSD
Tabel Konversi RSD ke GMEE
- 1 GMEE0.125784 RSD
- 5 GMEE0.628922 RSD
- 10 GMEE1.26 RSD
- 50 GMEE6.29 RSD
- 100 GMEE12.58 RSD
- 1,000 GMEE125.78 RSD
- 5,000 GMEE628.92 RSD
- 10,000 GMEE1,257.84 RSD
- 1 RSD7.950 GMEE
- 5 RSD39.75 GMEE
- 10 RSD79.50 GMEE
- 50 RSD397.5 GMEE
- 100 RSD795.01 GMEE
- 1,000 RSD7,950 GMEE
- 5,000 RSD39,750 GMEE
- 10,000 RSD79,501 GMEE
GAMEE (GMEE) saat ini diperdagangkan seharga РСД 0.125784 RSD , yang mencerminkan perubahan -3.14% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai РСД6.75M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar РСД222.70M RSD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GAMEE Harga khusus dari kami.
176.56B RSD
Suplai Peredaran
6.75M
Volume Trading 24 Jam
222.70M RSD
Kapitalisasi Pasar
-3.14%
Perubahan Harga (1 Hari)
РСД 0.0013471
High 24 Jam
РСД 0.0012491
Low 24 Jam
Grafik tren GMEE ke RSD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GAMEE terhadap RSD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GAMEE saat ini.
Ringkasan Konversi GMEE ke RSD
Per | 1 GMEE = 0.125784 RSD | 1 RSD = 7.950 GMEE
Kurs untuk 1 GMEE ke RSD hari ini adalah 0.125784 RSD.
Pembelian 5 GMEE akan dikenai biaya 0.628922 RSD, sedangkan 10 GMEE memiliki nilai 1.26 RSD.
1 RSD dapat di-trade dengan 7.950 GMEE.
50 RSD dapat dikonversi ke 397.5 GMEE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMEE ke RSD telah berubah sebesar -7.47% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.14%, sehingga mencapai high senilai 0.134811 RSD dan low senilai 0.125004 RSD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMEE adalah 0.15932 RSD yang menunjukkan perubahan -21.00% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMEE telah berubah sebesar 0.021086 RSD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +20.05% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMEE ke RSD
Dalam 24 jam terakhir, GAMEE (GMEE) telah berfluktuasi antara 0.125004 RSD dan 0.134811 RSD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.12052 RSD dan high 0.136683 RSD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMEE ke RSD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|РСД 0
|РСД 0
|РСД 0
|РСД 0
|Low
|РСД 0
|РСД 0
|РСД 0
|РСД 0
|Rata-rata
|РСД 0
|РСД 0
|РСД 0
|РСД 0
|Volatilitas
|+7.44%
|+11.86%
|+31.18%
|+110.65%
|Perubahan
|-4.58%
|-7.70%
|-21.30%
|+17.24%
Prakiraan Harga GAMEE dalam RSD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga GAMEE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMEE ke RSD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMEE untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, GAMEE dapat mencapai sekitar РСД0.132074 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMEE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMEE mungkin naik menjadi sekitar РСД0.152892 RSD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GAMEE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan GAMEE
Ringkasan Dinar Serbia
Statistik Pasar GMEE ke RSD
3,180,000,000
ETH
Kurs GMEE ke RSD Saat Ini
Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah РСД 0.1262247319763740027, dengan perubahan 2.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke RSD saat ini adalah РСД 0.1262247319763740027 per GMEE.
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Dinar Serbia (RSD) bukan sekadar mata uang resmi Serbia; ia merupakan bukti dari sejarah yang kaya, ketahanan, dan ekonomi Serbia yang terus berkembang. Berasal dari abad pertengahan, Dinar telah menyaksikan perubahan politik dan ekonomi yang signifikan, termasuk pembubaran Yugoslavia serta tantangan-tantangan berikutnya dalam membangun ekonomi yang stabil. Dinar, yang dilambangkan dengan simbol дин, diperkenalkan kembali dalam bentuk modernnya pada tahun 2003, menandai era baru kemandirian moneter dan restrukturisasi ekonomi bagi Serbia.
Dalam kehidupan sehari-hari, Dinar Serbia digunakan untuk upah, harga, dan layanan. Mata uang ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi serta mendukung sektor-sektor utama seperti energi, pertanian, dan manufaktur, yang sangat penting bagi perkembangan Serbia. Mata uang ini juga digunakan untuk mengonversi remitansi dari warga Serbia yang bekerja di luar negeri, terutama di Eropa Barat. Remitansi ini, setelah dikonversi menjadi Dinar, menjadi sumber pendapatan asing yang signifikan dan memberikan perlindungan vital terhadap guncangan ekonomi, mendukung banyak keluarga serta berkontribusi pada perekonomian nasional.
Bank Sentral Serbia mengelola Dinar dan bertanggung jawab atas stabilitasnya. Kebijakan moneter bank sentral bertujuan untuk menstabilkan mata uang, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan—semua hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. Seiring Dinar melewati periode inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi, peran Bank Sentral Serbia dalam menjaga kestabilan mata uang menjadi sangat krusial.
Dinar yang stabil juga sangat penting bagi perdagangan internasional, terutama untuk ekspor Serbia yang mencakup mobil, mesin, dan produk pertanian. Stabilitas Dinar membantu mempertahankan harga ekspor yang kompetitif serta menarik investasi asing, yang semakin memperkuat perekonomian Serbia. Selain itu, stabilitas Dinar juga sangat penting dalam dunia pertukaran mata uang kripto. Sebagai contoh, data pertukaran kripto ke fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke RSD, dengan kode mata uang TRON adalah TRX.
Desain dan simbolisme Dinar Serbia bertujuan untuk menceritakan kisah masa lalu dan masa kini Serbia, memupuk rasa identitas dan kebanggaan nasional. Uang kertas dan koin menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Serbia dari berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan politik, serta landmark arsitektur dan budaya. Desain-desain ini bukan sekadar untuk memudahkan transaksi; mereka mencerminkan warisan budaya dan sejarah Serbia yang kaya, sehingga semakin meningkatkan makna Dinar bagi rakyat Serbia.
Sebagai kesimpulan, Dinar Serbia adalah simbol ketahanan dan kemajuan ekonomi Serbia. Dari asal-usulnya pada abad pertengahan hingga diperkenalkannya kembali pada tahun 2003, Dinar telah berkembang bersama Serbia, melewati berbagai pergolakan politik dan ekonomi, serta memainkan peran penting dalam transisi negara tersebut dari ekonomi yang dikelola pemerintah menuju ekonomi berbasis pasar. Stabilitas Dinar, yang dikelola oleh Bank Sentral Serbia, tetap krusial dalam mendukung sektor-sektor utama negara, menarik investasi asing, dan memfasilitasi perdagangan internasional.
Pasangan Perdagangan GMEE yang Tersedia di MEXC
Spot
GMEE/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GMEE, yang mencakup pasar tempat GAMEE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GMEE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GMEE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GAMEE untuk perdagangan strategis.
Beli GAMEE dengan RSD dalam 3 Langkah Mudah
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Deposit RSD
Danai akun Anda dengan RSD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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GMEE dan RSD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GAMEE (GMEE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GAMEE
- Harga Saat Ini (USD): $0.0012569
- Perubahan 7 Hari: -7.47%
- Tren 30 Hari: -21.00%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMEE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke RSD, harga USD GMEE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMEE] [GMEE ke USD]
Dinar Serbia (RSD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (RSD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- RSD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMEE yang sama.
- RSD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs GMEE ke RSD?
Kurs antara GAMEE (GMEE) dan Dinar Serbia (RSD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMEE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMEE ke RSD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit RSD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal RSD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan RSD. Ketika RSD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMEE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GAMEE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMEE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke RSD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs GMEE ke RSD di Indonesia?
Kurs GMEE ke RSD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari GMEE (sering kali dalam RSD) yang dikonversi ke RSD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs GMEE ke RSD sering berubah di Indonesia?
Kurs GMEE ke RSD sering berubah karena GMEE dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs GMEE ke RSD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs GMEE ke RSD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs GMEE ke RSD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi GMEE ke RSD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi GMEE ke RSD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren GMEE terhadap RSD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs GMEE ke RSD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan RSD, sehingga memengaruhi kurs meskipun GMEE tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMEE ke RSD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs GMEE ke RSD.
Dapatkah saya membandingkan kurs GMEE ke RSD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMEE keRSD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMEE ke RSD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga GMEE, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMEE ke RSD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga GMEE ke RSD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi GMEE dan RSD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk GMEE dan RSD.
Apa perbedaan antara mengonversi GMEE ke RSD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara GMEE dan RSD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah GMEE ke RSD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga GMEE dalam RSD atau stablecoin. GMEE ke RSD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs GMEE ke RSD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. RSD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMEE ke RSD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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