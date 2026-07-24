Tabel Konversi GAMEE ke Lilangeni Eswatini
Tabel Konversi GMEE ke SZL
Tabel Konversi SZL ke GMEE
- 1 GMEE0.021235 SZL
- 5 GMEE0.106174 SZL
- 10 GMEE0.212349 SZL
- 50 GMEE1.06 SZL
- 100 GMEE2.12 SZL
- 1,000 GMEE21.23 SZL
- 5,000 GMEE106.17 SZL
- 10,000 GMEE212.35 SZL
- 1 SZL47.092 GMEE
- 5 SZL235.4 GMEE
- 10 SZL470.9 GMEE
- 50 SZL2,354 GMEE
- 100 SZL4,709 GMEE
- 1,000 SZL47,092 GMEE
- 5,000 SZL235,461 GMEE
- 10,000 SZL470,923 GMEE
GAMEE (GMEE) saat ini diperdagangkan seharga L 0.021235 SZL , yang mencerminkan perubahan 1.71% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L1.20M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L37.48M SZL. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GAMEE Harga khusus dari kami.
29.09B SZL
Suplai Peredaran
1.20M
Volume Trading 24 Jam
37.48M SZL
Kapitalisasi Pasar
1.71%
Perubahan Harga (1 Hari)
L 0.0012917
High 24 Jam
L 0.0012588
Low 24 Jam
Grafik tren GMEE ke SZL di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GAMEE terhadap SZL. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GAMEE saat ini.
Ringkasan Konversi GMEE ke SZL
Per | 1 GMEE = 0.021235 SZL | 1 SZL = 47.092 GMEE
Kurs untuk 1 GMEE ke SZL hari ini adalah 0.021235 SZL.
Pembelian 5 GMEE akan dikenai biaya 0.106174 SZL, sedangkan 10 GMEE memiliki nilai 0.212349 SZL.
1 SZL dapat di-trade dengan 47.092 GMEE.
50 SZL dapat dikonversi ke 2,354 GMEE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMEE ke SZL telah berubah sebesar -0.11% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.71%, sehingga mencapai high senilai 0.021296 SZL dan low senilai 0.020753 SZL.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMEE adalah 0.025657 SZL yang menunjukkan perubahan -17.23% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMEE telah berubah sebesar 0.00360235 SZL, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +20.42% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMEE ke SZL
Dalam 24 jam terakhir, GAMEE (GMEE) telah berfluktuasi antara 0.020753 SZL dan 0.021296 SZL, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.019855 SZL dan high 0.022613 SZL. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMEE ke SZL secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Low
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Rata-rata
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Volatilitas
|+2.59%
|+12.98%
|+31.98%
|+111.87%
|Perubahan
|+1.62%
|-0.03%
|-17.22%
|+20.60%
Prakiraan Harga GAMEE dalam SZL untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga GAMEE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMEE ke SZL untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMEE untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, GAMEE dapat mencapai sekitar L0.022297 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMEE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMEE mungkin naik menjadi sekitar L0.025811 SZL, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GAMEE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan GAMEE
Ringkasan Lilangeni Eswatini
Statistik Pasar GMEE ke SZL
3,180,000,000
ETH
Kurs GMEE ke SZL Saat Ini
Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah L 0.0212414798746972508712, dengan perubahan 1.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke SZL saat ini adalah L 0.0212414798746972508712 per GMEE.
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Lilangeni Swazi adalah mata uang resmi Kerajaan Eswatini, yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, sebuah negara kecil di Afrika bagian selatan. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Eswatini, yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan nilai mata uang tersebut. Lilangeni Swazi memainkan peran penting dalam perekonomian negara karena digunakan untuk semua jenis transaksi keuangan, mulai dari pembelian sehari-hari hingga operasi bisnis skala besar.
Dalam bentuk fisik, Lilangeni Swazi tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas. Koin hadir dalam berbagai pecahan, antara lain 10, 20, dan 50 sen, serta 1, 2, dan 5 emalangeni, sementara uang kertas diterbitkan dalam pecahan 10, 20, 50, 100, dan 200 emalangeni. Istilah "lilangeni" digunakan dalam bentuk tunggal, sedangkan "emalangeni" digunakan untuk bentuk jamak. Konvensi penamaan ini sangat terkait erat dengan budaya dan bahasa Swazi.
Lilangeni Swazi dikaitkan secara paritas dengan Rand Afrika Selatan, artinya satu Lilangeni sama dengan satu Rand. Hal ini disebabkan oleh partisipasi Eswatini dalam Area Moneter Bersama (CMA), yang juga mencakup Lesotho dan Namibia. Pengaturan ini memungkinkan pergerakan dan pertukaran Rand secara bebas di dalam Eswatini, sehingga wajar jika kedua mata uang tersebut beredar bersama-sama. Namun, Lilangeni bukanlah alat pembayaran sah di luar Eswatini.
Sebagai mata uang fiat, nilai Lilangeni Swazi tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya. Bank Sentral Eswatini memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian, yang dapat memengaruhi tingkat inflasi dan stabilitas ekonomi.
Sebagai kesimpulan, Lilangeni Swazi bukan hanya sekadar alat tukar, tetapi juga simbol kedaulatan dan kemandirian ekonomi Eswatini. Mata uang ini memegang peranan penting dalam sistem keuangan negara dan esensial bagi kelancaran perekonomian. Pengelolaan Lilangeni oleh Bank Sentral Eswatini sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan nilai mata uang tersebut di tengah perubahan ekonomi global.
Pasangan Perdagangan GMEE yang Tersedia di MEXC
Spot
GMEE/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GMEE, yang mencakup pasar tempat GAMEE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GMEE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
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GMEE dan SZL dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GAMEE (GMEE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GAMEE
- Harga Saat Ini (USD): $0.001288
- Perubahan 7 Hari: -0.11%
- Tren 30 Hari: -17.23%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMEE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SZL, harga USD GMEE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMEE] [GMEE ke USD]
Lilangeni Eswatini (SZL) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SZL/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SZL yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMEE yang sama.
- SZL yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs GMEE ke SZL?
Kurs antara GAMEE (GMEE) dan Lilangeni Eswatini (SZL) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMEE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMEE ke SZL. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SZL memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SZL
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SZL. Ketika SZL melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMEE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GAMEE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMEE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SZL.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs GMEE ke SZL di Indonesia?
Kurs GMEE ke SZL di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari GMEE (sering kali dalam SZL) yang dikonversi ke SZL menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs GMEE ke SZL sering berubah di Indonesia?
Kurs GMEE ke SZL sering berubah karena GMEE dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs GMEE ke SZL di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs GMEE ke SZL dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs GMEE ke SZL mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi GMEE ke SZL atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi GMEE ke SZL dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren GMEE terhadap SZL seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs GMEE ke SZL di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan SZL, sehingga memengaruhi kurs meskipun GMEE tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMEE ke SZL?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs GMEE ke SZL.
Dapatkah saya membandingkan kurs GMEE ke SZL dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMEE keSZL wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMEE ke SZL sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga GMEE, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMEE ke SZL dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga GMEE ke SZL target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi GMEE dan SZL di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk GMEE dan SZL.
Apa perbedaan antara mengonversi GMEE ke SZL dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara GMEE dan SZL. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah GMEE ke SZL merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga GMEE dalam SZL atau stablecoin. GMEE ke SZL berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs GMEE ke SZL selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. SZL dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMEE ke SZL yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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