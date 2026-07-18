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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Goatseus Maximus, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Goatseus Maximus, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Goatseus Maximus (GOAT) Hari Ini

Analisis Teknis Goatseus Maximus (GOAT) Hari Ini

Halaman Analisis Goatseus Maximus menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GOAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Goatseus Maximus di bawah ini.

Perubahan Harga Goatseus Maximus (GOAT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01272---5.50%-1.40%-26.65%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Goatseus Maximus

Indikator Teknikal Goatseus Maximus

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Goatseus Maximus di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01277
0.01277
R2
0.01277
0.01276
R1
0.01276
0.01276
PP
0.01276
0.01276
S1
0.01275
0.01275
S2
0.01275
0.01275
S3
0.01274
0.01275

Sinyal Pasar Goatseus Maximus

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.87M
$16.24 M
$17.11 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.14 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Goatseus Maximus

Aliran Masuk BersihHarga GOATUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.01 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.02 M0.01
2026-07-24-$0.02 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Goatseus Maximus Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Goatseus Maximus (GOAT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Goatseus Maximus secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GOAT/USDT
$0.01274
$0.01274$0.01274
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0.01272 USD

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