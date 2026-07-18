Analisis Teknis Goatseus Maximus (GOAT) Hari Ini Halaman Analisis Goatseus Maximus menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GOAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Goatseus Maximus di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Goatseus Maximus (GOAT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01272 -- -5.50% -1.40% -26.65%

Indikator Teknikal Goatseus Maximus

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Goatseus Maximus di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01277 0.01277 R2 0.01277 0.01276 R1 0.01276 0.01276 PP 0.01276 0.01276 S1 0.01275 0.01275 S2 0.01275 0.01275 S3 0.01274 0.01275

Sinyal Pasar Goatseus Maximus Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.87M $16.24 M $17.11 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.14 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Goatseus Maximus Aliran Masuk Bersih Harga GOATUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.01 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.02 M 0.01 2026-07-24 -$0.02 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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