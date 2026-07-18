Analisis Teknis GoPlus Security (GPS) Hari Ini Halaman Analisis GoPlus Security menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GPS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GoPlus Security di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga GoPlus Security (GPS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.009175 -- +1.53% +2.93% +21.31%

Indikator Teknikal GoPlus Security

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GoPlus Security di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 6 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 1 Beli 7 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.009146 0.009144 R2 0.009144 0.009143 R1 0.009143 0.009143 PP 0.009141 0.009141 S1 0.00914 0.00914 S2 0.009139 0.00914 S3 0.009137 0.009139

Sinyal Pasar GoPlus Security Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.94M $4.90 M $5.84 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal GoPlus Security Aliran Masuk Bersih Harga GPSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 $0.02 M 0.01 2026-07-26 -$0.04 M 0.01 2026-07-25 $0.04 M 0.01 2026-07-24 $0.04 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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