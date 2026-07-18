Analisis Teknis GRASS (GRASS) Hari Ini Halaman Analisis GRASS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GRASS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GRASS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga GRASS (GRASS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3584 -- -4.10% -30.90% +2.42%

Indikator Teknikal GRASS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GRASS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 2 Beli 11 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 1 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3591 0.359 R2 0.359 0.3589 R1 0.3589 0.3589 PP 0.3588 0.3588 S1 0.3587 0.3587 S2 0.3586 0.3587 S3 0.3585 0.3586

Sinyal Pasar GRASS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.19M $3.67 M $3.86 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.53 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.54 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $1.72 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.76 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal GRASS Aliran Masuk Bersih Harga GRASSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.36 2026-07-27 -$0.18 M 0.35 2026-07-26 -$0.01 M 0.34 2026-07-25 -$0.01 M 0.33 2026-07-24 -$0.42 M 0.34 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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