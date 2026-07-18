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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GRASS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GRASS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis GRASS (GRASS) Hari Ini

Analisis Teknis GRASS (GRASS) Hari Ini

Halaman Analisis GRASS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GRASS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GRASS di bawah ini.

Perubahan Harga GRASS (GRASS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3584---4.10%-30.90%+2.42%
Ketahui selengkapnya tentang Harga GRASS

Indikator Teknikal GRASS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GRASS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 2
Beli 11
Moving Averages:JualJual 9Netral 1Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.3591
0.359
R2
0.359
0.3589
R1
0.3589
0.3589
PP
0.3588
0.3588
S1
0.3587
0.3587
S2
0.3586
0.3587
S3
0.3585
0.3586

Sinyal Pasar GRASS

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.19M
$3.67 M
$3.86 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.53 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.54 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.72 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.76 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal GRASS

Aliran Masuk BersihHarga GRASSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.36
2026-07-27-$0.18 M0.35
2026-07-26-$0.01 M0.34
2026-07-25-$0.01 M0.33
2026-07-24-$0.42 M0.34

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi GRASS Selengkapnya

Perdagangkan Pasar GRASS (GRASS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GRASS secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GRASS/USDT
$0.3584
$0.3584$0.3584
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 GRASS = 0.3584 USD

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