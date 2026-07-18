Analisis Teknis Griffain.com (GRIFFAIN) Hari Ini Halaman Analisis Griffain.com menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GRIFFAIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Griffain.com di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Griffain.com (GRIFFAIN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008922 -- +5.07% +0.49% -52.91%

Indikator Teknikal Griffain.com

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Griffain.com di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 5 Netral 13 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 5 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 0 Netral 8 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00897 0.00896 R2 0.00896 0.00896 R1 0.00896 0.00896 PP 0.00895 0.00895 S1 0.00895 0.00895 S2 0.00894 0.00895 S3 0.00894 0.00894

Sinyal Pasar Griffain.com Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.33M $1.27 M $1.60 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Griffain.com Aliran Masuk Bersih Harga GRIFFAINUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Griffain.com (GRIFFAIN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Griffain.com secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam GRIFFAIN / USDT $0.008922 $0.008922 $0.008922 0.00% 0.00% (USDT) Trade GRIFFAIN / USDC $0.008897 $0.008897 $0.008897 0.00% 0.00% (USDT) Trade