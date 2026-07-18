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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Griffain.com, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Griffain.com, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Griffain.com (GRIFFAIN) Hari Ini

Analisis Teknis Griffain.com (GRIFFAIN) Hari Ini

Halaman Analisis Griffain.com menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GRIFFAIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Griffain.com di bawah ini.

Perubahan Harga Griffain.com (GRIFFAIN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008922--+5.07%+0.49%-52.91%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Griffain.com

Indikator Teknikal Griffain.com

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Griffain.com di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 5
Netral 13
Beli 8
Moving Averages:NetralJual 5Netral 5Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 0Netral 8Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00897
0.00896
R2
0.00896
0.00896
R1
0.00896
0.00896
PP
0.00895
0.00895
S1
0.00895
0.00895
S2
0.00894
0.00895
S3
0.00894
0.00894

Sinyal Pasar Griffain.com

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.33M
$1.27 M
$1.60 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Griffain.com

Aliran Masuk BersihHarga GRIFFAINUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Griffain.com (GRIFFAIN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Griffain.com secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GRIFFAIN/USDT
$0.008922
$0.008922$0.008922
0.00%
0.00% (USDT)
GRIFFAIN/USDC
$0.008897
$0.008897$0.008897
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator GRIFFAIN ke USD

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GRIFFAIN
GRIFFAIN
USD
USD

1 GRIFFAIN = 0.008922 USD

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