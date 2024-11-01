Analisis Teknis SUPERFORTUNE (GUA) Hari Ini Halaman Analisis SUPERFORTUNE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GUA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SUPERFORTUNE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SUPERFORTUNE (GUA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04965 -- -7.72% -86.94% -94.25%

Indikator Teknikal SUPERFORTUNE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SUPERFORTUNE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 6 Beli 7 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 6 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 7 Netral 4 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05018 0.05017 R2 0.05017 0.05017 R1 0.05017 0.05017 PP 0.05016 0.05016 S1 0.05016 0.05016 S2 0.05015 0.05016 S3 0.05015 0.05015

Sinyal Pasar SUPERFORTUNE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.68M $1.68 M $2.37 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SUPERFORTUNE Aliran Masuk Bersih Harga GUAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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