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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SUPERFORTUNE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SUPERFORTUNE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SUPERFORTUNE (GUA) Hari Ini

Analisis Teknis SUPERFORTUNE (GUA) Hari Ini

Halaman Analisis SUPERFORTUNE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GUA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SUPERFORTUNE di bawah ini.

Perubahan Harga SUPERFORTUNE (GUA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04965---7.72%-86.94%-94.25%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SUPERFORTUNE

Indikator Teknikal SUPERFORTUNE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SUPERFORTUNE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 13
Netral 6
Beli 7
Moving Averages:NetralJual 6Netral 2Beli 6
Indikator Teknis:Strong SellJual 7Netral 4Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05018
0.05017
R2
0.05017
0.05017
R1
0.05017
0.05017
PP
0.05016
0.05016
S1
0.05016
0.05016
S2
0.05015
0.05016
S3
0.05015
0.05015

Sinyal Pasar SUPERFORTUNE

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.68M
$1.68 M
$2.37 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SUPERFORTUNE

Aliran Masuk BersihHarga GUAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar SUPERFORTUNE (GUA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SUPERFORTUNE secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GUA/USDT
$0.04965
$0.04965$0.04965
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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