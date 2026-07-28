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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GUNZ, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GUNZ, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis GUNZ (GUN) Hari Ini

Analisis Teknis GUNZ (GUN) Hari Ini

Halaman Analisis GUNZ menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GUN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GUNZ di bawah ini.

Perubahan Harga GUNZ (GUN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003219---12.91%-28.68%-77.96%
Ketahui selengkapnya tentang Harga GUNZ

Indikator Teknikal GUNZ

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GUNZ di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 1
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003224
0.003222
R2
0.003222
0.00322
R1
0.003221
0.00322
PP
0.003219
0.003219
S1
0.003218
0.003217
S2
0.003215
0.003217
S3
0.003214
0.003215

Sinyal Pasar GUNZ

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.27M
$6.39 M
$6.67 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.16 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.46 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.47 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal GUNZ

Aliran Masuk BersihHarga GUNUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.00
2026-07-27-$0.06 M0.00
2026-07-26-$0.02 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.06 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi GUNZ Selengkapnya

Perdagangkan Pasar GUNZ (GUN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GUNZ secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GUN/USDT
$0.003219
$0.003219$0.003219
0.00%
0.00% (USDT)
GUN/USDC
$0.003222
$0.003222$0.003222
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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GUN
USD
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1 GUN = 0.003219 USD

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