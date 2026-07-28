Analisis Teknis GUNZ (GUN) Hari Ini Halaman Analisis GUNZ menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GUN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GUNZ di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga GUNZ (GUN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003219 -- -12.91% -28.68% -77.96%

Indikator Teknikal GUNZ

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GUNZ di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 1 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003224 0.003222 R2 0.003222 0.00322 R1 0.003221 0.00322 PP 0.003219 0.003219 S1 0.003218 0.003217 S2 0.003215 0.003217 S3 0.003214 0.003215

Sinyal Pasar GUNZ Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.27M $6.39 M $6.67 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.16 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.46 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.47 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal GUNZ Aliran Masuk Bersih Harga GUNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 -$0.06 M 0.00 2026-07-26 -$0.02 M 0.00 2026-07-25 $0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.06 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar GUNZ (GUN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GUNZ secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam GUN / USDT $0.003219 $0.003219 $0.003219 0.00% 0.00% (USDT) Trade GUN / USDC $0.003222 $0.003222 $0.003222 0.00% 0.00% (USDT) Trade