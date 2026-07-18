Analisis Teknis Humanity (H) Hari Ini Halaman Analisis Humanity menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari H. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Humanity di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Humanity (H) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06345 -- +7.81% +2.65% -64.89%

Indikator Teknikal Humanity

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Humanity di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 1 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06369 0.06362 R2 0.06362 0.06358 R1 0.06359 0.06356 PP 0.06352 0.06352 S1 0.06349 0.06348 S2 0.06342 0.06346 S3 0.06339 0.06342

Sinyal Pasar Humanity Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.32M $3.94 M $4.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.34 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.35 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $1.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Humanity Aliran Masuk Bersih Harga HUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 0.06 2026-07-27 $0.12 M 0.06 2026-07-26 -$0.01 M 0.06 2026-07-25 -$0.06 M 0.06 2026-07-24 $0.01 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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