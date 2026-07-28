Analisis Teknis Haedal Protocol (HAEDAL) Hari Ini Halaman Analisis Haedal Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HAEDAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Haedal Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Haedal Protocol (HAEDAL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01488 -- -9.71% -5.95% -53.91%

Indikator Teknikal Haedal Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Haedal Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 15 Netral 0 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01487 0.01486 R2 0.01486 0.01486 R1 0.01486 0.01486 PP 0.01485 0.01485 S1 0.01485 0.01485 S2 0.01484 0.01485 S3 0.01484 0.01484

Sinyal Pasar Haedal Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.16M $5.65 M $5.81 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.17 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Haedal Protocol Aliran Masuk Bersih Harga HAEDALUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 -$0.01 M 0.02 2026-07-26 -$0.02 M 0.02 2026-07-25 -$0.01 M 0.02 2026-07-24 $0.02 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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