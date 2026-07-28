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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Haedal Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Haedal Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Haedal Protocol (HAEDAL) Hari Ini

Analisis Teknis Haedal Protocol (HAEDAL) Hari Ini

Halaman Analisis Haedal Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HAEDAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Haedal Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Haedal Protocol (HAEDAL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01488---9.71%-5.95%-53.91%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Haedal Protocol

Indikator Teknikal Haedal Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Haedal Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 15
Netral 0
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:JualJual 9Netral 0Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01487
0.01486
R2
0.01486
0.01486
R1
0.01486
0.01486
PP
0.01485
0.01485
S1
0.01485
0.01485
S2
0.01484
0.01485
S3
0.01484
0.01484

Sinyal Pasar Haedal Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.16M
$5.65 M
$5.81 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.20 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Haedal Protocol

Aliran Masuk BersihHarga HAEDALUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27-$0.01 M0.02
2026-07-26-$0.02 M0.02
2026-07-25-$0.01 M0.02
2026-07-24$0.02 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Haedal Protocol (HAEDAL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Haedal Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HAEDAL/USDT
$0.01488
$0.01488$0.01488
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HAEDAL = 0.01488 USD

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