Analisis Teknis Hana (HANA) Hari Ini Halaman Analisis Hana menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HANA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hana di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Hana (HANA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.029225 -- -31.71% -24.94% -26.94%

Indikator Teknikal Hana

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hana di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 2 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02933 0.02932 R2 0.02932 0.02932 R1 0.02932 0.02932 PP 0.02931 0.02931 S1 0.02931 0.02931 S2 0.0293 0.02931 S3 0.0293 0.0293

Sinyal Pasar Hana Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.77M $10.13 M $11.90 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Hana Aliran Masuk Bersih Harga HANAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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