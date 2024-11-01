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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hana, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hana, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Hana (HANA) Hari Ini

Analisis Teknis Hana (HANA) Hari Ini

Halaman Analisis Hana menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HANA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hana di bawah ini.

Perubahan Harga Hana (HANA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.029225---31.71%-24.94%-26.94%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Hana

Indikator Teknikal Hana

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hana di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 2
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 2Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02933
0.02932
R2
0.02932
0.02932
R1
0.02932
0.02932
PP
0.02931
0.02931
S1
0.02931
0.02931
S2
0.0293
0.02931
S3
0.0293
0.0293

Sinyal Pasar Hana

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.77M
$10.13 M
$11.90 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.20 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Hana

Aliran Masuk BersihHarga HANAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HANA/USDT
$0.029225
$0.029225$0.029225
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HANA = 0.029225 USD

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