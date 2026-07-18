Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Heima, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Heima, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang HEI

Info Harga HEI

Penjelasan HEI

Whitepaper HEI

Situs Web Resmi HEI

Tokenomi HEI

Prakiraan Harga HEI

Riwayat HEI

Panduan Membeli HEI

Konverter HEI ke Mata Uang Fiat

Spot HEI

Futures USDT-M HEI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Heima (HEI) Hari Ini

Analisis Teknis Heima (HEI) Hari Ini

Halaman Analisis Heima menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HEI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Heima di bawah ini.

Perubahan Harga Heima (HEI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08664---12.45%-44.43%+5.95%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Heima

Indikator Teknikal Heima

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Heima di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 7
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 4Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0869
0.0868
R2
0.0868
0.0868
R1
0.0868
0.0868
PP
0.0867
0.0867
S1
0.0867
0.0867
S2
0.0866
0.0867
S3
0.0866
0.0866

Sinyal Pasar Heima

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.73M
$7.61 M
$8.34 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.16 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.70 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.72 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Heima

Aliran Masuk BersihHarga HEIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.09
2026-07-27$0.00 M0.09
2026-07-26-$0.07 M0.09
2026-07-25-$0.08 M0.10
2026-07-24-$0.24 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Heima Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Heima (HEI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Heima secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HEI/USDT
$0.08664
$0.08664$0.08664
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator HEI ke USD

Jumlah

HEI
HEI
USD
USD

1 HEI = 0.08664 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.