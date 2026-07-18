Analisis Teknis Heima (HEI) Hari Ini Halaman Analisis Heima menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HEI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Heima di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Heima (HEI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08664 -- -12.45% -44.43% +5.95%

Indikator Teknikal Heima

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Heima di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 7 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 4 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0869 0.0868 R2 0.0868 0.0868 R1 0.0868 0.0868 PP 0.0867 0.0867 S1 0.0867 0.0867 S2 0.0866 0.0867 S3 0.0866 0.0866

Sinyal Pasar Heima Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.73M $7.61 M $8.34 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.15 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.16 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.70 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.72 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Heima Aliran Masuk Bersih Harga HEIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.09 2026-07-27 $0.00 M 0.09 2026-07-26 -$0.07 M 0.09 2026-07-25 -$0.08 M 0.10 2026-07-24 -$0.24 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Heima (HEI) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Heima secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam HEI / USDT $0.08664 $0.08664 $0.08664 0.00% 0.00% (USDT) Trade