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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hemi, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hemi, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Hemi (HEMI) Hari Ini

Analisis Teknis Hemi (HEMI) Hari Ini

Halaman Analisis Hemi menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HEMI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hemi di bawah ini.

Perubahan Harga Hemi (HEMI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.004727---20.28%+4.57%-41.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Hemi

Indikator Teknikal Hemi

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hemi di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 5
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.004733
0.004732
R2
0.004732
0.004732
R1
0.004732
0.004732
PP
0.004731
0.004731
S1
0.004731
0.004731
S2
0.00473
0.004731
S3
0.00473
0.00473

Sinyal Pasar Hemi

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.27M
$2.98 M
$3.25 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.74 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.74 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Hemi

Aliran Masuk BersihHarga HEMIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.07 M0.00
2026-07-26-$0.04 M0.00
2026-07-25-$0.04 M0.00
2026-07-24-$0.08 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Hemi Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Hemi (HEMI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Hemi secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HEMI/USDT
$0.004727
$0.004727$0.004727
0.00%
0.00% (USDT)
HEMI/USDC
$0.004731
$0.004731$0.004731
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HEMI = 0.004727 USD

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