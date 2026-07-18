Analisis Teknis Hemi (HEMI) Hari Ini Halaman Analisis Hemi menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HEMI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hemi di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Hemi (HEMI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.004727 -- -20.28% +4.57% -41.36%

Indikator Teknikal Hemi

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hemi di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 5 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.004733 0.004732 R2 0.004732 0.004732 R1 0.004732 0.004732 PP 0.004731 0.004731 S1 0.004731 0.004731 S2 0.00473 0.004731 S3 0.00473 0.00473

Sinyal Pasar Hemi Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.27M $2.98 M $3.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.74 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.74 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Hemi Aliran Masuk Bersih Harga HEMIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.07 M 0.00 2026-07-26 -$0.04 M 0.00 2026-07-25 -$0.04 M 0.00 2026-07-24 -$0.08 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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