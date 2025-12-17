Tabel Konversi Hakuto Metaverse ke Iranian Rial
Tabel Konversi HKTM ke IRR
- 1 HKTM33.71 IRR
- 2 HKTM67.41 IRR
- 3 HKTM101.12 IRR
- 4 HKTM134.83 IRR
- 5 HKTM168.53 IRR
- 6 HKTM202.24 IRR
- 7 HKTM235.94 IRR
- 8 HKTM269.65 IRR
- 9 HKTM303.36 IRR
- 10 HKTM337.06 IRR
- 50 HKTM1,685.32 IRR
- 100 HKTM3,370.64 IRR
- 1,000 HKTM33,706.43 IRR
- 5,000 HKTM168,532.14 IRR
- 10,000 HKTM337,064.27 IRR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Hakuto Metaverse ke Iranian Rial (HKTM ke IRR) di berbagai rentang nilai, dari 1 HKTM hingga 10,000 HKTM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HKTM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IRR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HKTM ke IRR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IRR ke HKTM
- 1 IRR0.02966 HKTM
- 2 IRR0.05933 HKTM
- 3 IRR0.08900 HKTM
- 4 IRR0.1186 HKTM
- 5 IRR0.1483 HKTM
- 6 IRR0.1780 HKTM
- 7 IRR0.2076 HKTM
- 8 IRR0.2373 HKTM
- 9 IRR0.2670 HKTM
- 10 IRR0.2966 HKTM
- 50 IRR1.483 HKTM
- 100 IRR2.966 HKTM
- 1,000 IRR29.66 HKTM
- 5,000 IRR148.3 HKTM
- 10,000 IRR296.6 HKTM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iranian Rial ke Hakuto Metaverse (IRR ke HKTM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IRR hingga 10,000 IRR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Hakuto Metaverse yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IRR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Hakuto Metaverse (HKTM) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 33.71 IRR , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼1.11M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Hakuto Metaverse Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
1.11M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.0008
High 24 Jam
﷼ 0.0008
Low 24 Jam
Grafik tren HKTM ke IRR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Hakuto Metaverse terhadap IRR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Hakuto Metaverse saat ini.
Ringkasan Konversi HKTM ke IRR
Per | 1 HKTM = 33.71 IRR | 1 IRR = 0.02966 HKTM
Kurs untuk 1 HKTM ke IRR hari ini adalah 33.71 IRR.
Pembelian 5 HKTM akan dikenai biaya 168.53 IRR, sedangkan 10 HKTM memiliki nilai 337.06 IRR.
1 IRR dapat di-trade dengan 0.02966 HKTM.
50 IRR dapat dikonversi ke 1.483 HKTM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HKTM ke IRR telah berubah sebesar +66.66% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 33.7064272564141 IRR dan low senilai 33.7064272564141 IRR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HKTM adalah 34.54908793782445 IRR yang menunjukkan perubahan -2.44% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HKTM telah berubah sebesar -11.37591919903976 IRR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -25.24% pada nilainya.
Semua Tentang Hakuto Metaverse (HKTM)
Setelah menghitung harga Hakuto Metaverse (HKTM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Hakuto Metaverse langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan HKTM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Hakuto Metaverse, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HKTM ke IRR
Dalam 24 jam terakhir, Hakuto Metaverse (HKTM) telah berfluktuasi antara 33.7064272564141 IRR dan 33.7064272564141 IRR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 20.22385635384846 IRR dan high 34.12775759711928 IRR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HKTM ke IRR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Low
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Rata-rata
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Volatilitas
|0.00%
|+68.75%
|+59.76%
|+415.89%
|Perubahan
|0.00%
|+66.67%
|-2.43%
|-25.23%
Prakiraan Harga Hakuto Metaverse dalam IRR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Hakuto Metaverse dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HKTM ke IRR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HKTM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Hakuto Metaverse dapat mencapai sekitar ﷼35.39IRR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HKTM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HKTM mungkin naik menjadi sekitar ﷼43.02 IRR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Hakuto Metaverse kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan HKTM yang Tersedia di MEXC
HKTM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot HKTM, yang mencakup pasar tempat Hakuto Metaverse dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual HKTM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures HKTM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Hakuto Metaverse untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Hakuto Metaverse
Ingin menambahkan Hakuto Metaverse ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Hakuto Metaverse › atau Mulai sekarang ›
HKTM dan IRR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Hakuto Metaverse (HKTM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Hakuto Metaverse
- Harga Saat Ini (USD): $0.0008
- Perubahan 7 Hari: +66.66%
- Tren 30 Hari: -2.44%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HKTM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IRR, harga USD HKTM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga HKTM] [HKTM ke USD]
Iranian Rial (IRR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IRR/USD): 0.000023740279453996642
- Perubahan 7 Hari: +0.01%
- Tren 30 Hari: +0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IRR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HKTM yang sama.
- IRR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HKTM dengan IRR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HKTM ke IRR?
Kurs antara Hakuto Metaverse (HKTM) dan Iranian Rial (IRR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HKTM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HKTM ke IRR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IRR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IRR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IRR. Ketika IRR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HKTM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Hakuto Metaverse, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HKTM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IRR.
Konversikan HKTM ke IRR Seketika
Gunakan konverter HKTM ke IRR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi HKTM ke IRR?
Masukkan Jumlah HKTM
Mulailah dengan memasukkan jumlah HKTM yang ingin Anda konversi ke IRR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs HKTM ke IRR Secara Live
Lihat kurs HKTM ke IRR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang HKTM dan IRR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan HKTM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli HKTM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HKTM ke IRR dihitung?
Perhitungan kurs HKTM ke IRR didasarkan pada nilai HKTM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IRR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HKTM ke IRR begitu sering berubah?
Kurs HKTM ke IRR sangat sering berubah karena Hakuto Metaverse dan Iranian Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HKTM ke IRR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HKTM ke IRR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HKTM ke IRR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HKTM ke IRR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HKTM ke IRR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HKTM terhadap IRR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HKTM terhadap IRR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HKTM ke IRR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IRR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HKTM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HKTM ke IRR?
Halving Hakuto Metaverse, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HKTM ke IRR.
Bisakah saya membandingkan kurs HKTM ke IRR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HKTM keIRR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HKTM ke IRR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Hakuto Metaverse, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HKTM ke IRR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IRR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HKTM ke IRR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Hakuto Metaverse dan Iranian Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Hakuto Metaverse dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HKTM ke IRR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IRR Anda ke HKTM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HKTM ke IRR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HKTM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HKTM ke IRR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HKTM ke IRR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IRR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HKTM ke IRR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Hakuto Metaverse Selengkapnya
Harga Hakuto Metaverse
Pelajari selengkapnya tentang Hakuto Metaverse (HKTM) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Hakuto Metaverse
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar HKTM untuk lebih memahami kemungkinan arah Hakuto Metaverse.
Cara Membeli Hakuto Metaverse
Ingin membeli Hakuto Metaverse? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
HKTM/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan HKTM/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
HKTM USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada HKTM dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures HKTM USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Hakuto Metaverse ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke IRR
Mengapa Harus Membeli Hakuto Metaverse dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Hakuto Metaverse.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Hakuto Metaverse dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.