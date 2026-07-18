Analisis Teknis Hamster Kombat (HMSTR) Hari Ini Halaman Analisis Hamster Kombat menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HMSTR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hamster Kombat di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Hamster Kombat (HMSTR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0001723 -- -0.41% -6.67% +12.02%

Indikator Teknikal Hamster Kombat

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hamster Kombat di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 8 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 8 Netral 5 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0001725 0.0001724 R2 0.0001724 0.0001724 R1 0.0001724 0.0001724 PP 0.0001723 0.0001723 S1 0.0001723 0.0001723 S2 0.0001722 0.0001723 S3 0.0001722 0.0001722

Sinyal Pasar Hamster Kombat Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.08M $3.29 M $3.37 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.29 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Hamster Kombat Aliran Masuk Bersih Harga HMSTRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.13 M 0.00 2026-07-26 -$0.07 M 0.00 2026-07-25 -$0.14 M 0.00 2026-07-24 -$0.14 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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