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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hamster Kombat, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hamster Kombat, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Hamster Kombat (HMSTR) Hari Ini

Analisis Teknis Hamster Kombat (HMSTR) Hari Ini

Halaman Analisis Hamster Kombat menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HMSTR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hamster Kombat di bawah ini.

Perubahan Harga Hamster Kombat (HMSTR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0001723---0.41%-6.67%+12.02%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Hamster Kombat

Indikator Teknikal Hamster Kombat

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hamster Kombat di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 8
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 8Netral 5Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0001725
0.0001724
R2
0.0001724
0.0001724
R1
0.0001724
0.0001724
PP
0.0001723
0.0001723
S1
0.0001723
0.0001723
S2
0.0001722
0.0001723
S3
0.0001722
0.0001722

Sinyal Pasar Hamster Kombat

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.08M
$3.29 M
$3.37 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.29 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Hamster Kombat

Aliran Masuk BersihHarga HMSTRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.13 M0.00
2026-07-26-$0.07 M0.00
2026-07-25-$0.14 M0.00
2026-07-24-$0.14 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Hamster Kombat Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Hamster Kombat (HMSTR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Hamster Kombat secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HMSTR/USDT
$0.0001725
$0.0001725$0.0001725
0.00%
0.00% (USDT)
HMSTR/USDC
$0.0001723
$0.0001723$0.0001723
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator HMSTR ke USD

Jumlah

HMSTR
HMSTR
USD
USD

1 HMSTR = 0.0001722 USD

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