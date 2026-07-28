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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Helium Network Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Helium Network Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Helium Network Token (HNT) Hari Ini

Analisis Teknis Helium Network Token (HNT) Hari Ini

Halaman Analisis Helium Network Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Helium Network Token di bawah ini.

Perubahan Harga Helium Network Token (HNT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1904---6.72%-29.69%-79.96%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Helium Network Token

Indikator Teknikal Helium Network Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Helium Network Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 11
Netral 8
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 4Beli 0
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1894
0.1893
R2
0.1893
0.1893
R1
0.1893
0.1893
PP
0.1892
0.1892
S1
0.1892
0.1892
S2
0.1891
0.1892
S3
0.1891
0.1891

Sinyal Pasar Helium Network Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.51M
$1.69 M
$2.19 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.13 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.21 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.19 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Helium Network Token

Aliran Masuk BersihHarga HNTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.19
2026-07-27-$0.02 M0.19
2026-07-26-$0.01 M0.20
2026-07-25-$0.02 M0.19
2026-07-24-$0.01 M0.20

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Helium Network Token (HNT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Helium Network Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HNT/USDT
$0.1902
$0.1902$0.1902
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HNT = 0.1904 USD

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