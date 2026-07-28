Analisis Teknis Helium Network Token (HNT) Hari Ini Halaman Analisis Helium Network Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Helium Network Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Helium Network Token (HNT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1904 -- -6.72% -29.69% -79.96%

Indikator Teknikal Helium Network Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Helium Network Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 11 Netral 8 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 4 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1894 0.1893 R2 0.1893 0.1893 R1 0.1893 0.1893 PP 0.1892 0.1892 S1 0.1892 0.1892 S2 0.1891 0.1892 S3 0.1891 0.1891

Sinyal Pasar Helium Network Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.51M $1.69 M $2.19 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.13 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.19 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Helium Network Token Aliran Masuk Bersih Harga HNTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.19 2026-07-27 -$0.02 M 0.19 2026-07-26 -$0.01 M 0.20 2026-07-25 -$0.02 M 0.19 2026-07-24 -$0.01 M 0.20 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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