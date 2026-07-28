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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Holoworld AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Holoworld AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Holoworld AI (HOLO) Hari Ini

Analisis Teknis Holoworld AI (HOLO) Hari Ini

Halaman Analisis Holoworld AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HOLO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Holoworld AI di bawah ini.

Perubahan Harga Holoworld AI (HOLO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06633--+5.97%-0.53%+6.55%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Holoworld AI

Indikator Teknikal Holoworld AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Holoworld AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 3
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 7Netral 1Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06617
0.06616
R2
0.06616
0.06615
R1
0.06614
0.06615
PP
0.06613
0.06613
S1
0.06611
0.06612
S2
0.0661
0.06612
S3
0.06608
0.0661

Sinyal Pasar Holoworld AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.62M
$3.60 M
$4.22 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.15 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Holoworld AI

Aliran Masuk BersihHarga HOLOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.02 M0.07
2026-07-27-$0.01 M0.07
2026-07-26$0.11 M0.07
2026-07-25-$0.05 M0.07
2026-07-24-$0.04 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Holoworld AI (HOLO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Holoworld AI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HOLO/USDT
$0.06633
$0.06633$0.06633
0.00%
0.00% (USDT)
HOLO/USDC
$0.06616
$0.06616$0.06616
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HOLO = 0.06633 USD

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