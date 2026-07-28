Analisis Teknis Holoworld AI (HOLO) Hari Ini Halaman Analisis Holoworld AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HOLO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Holoworld AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Holoworld AI (HOLO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06633 -- +5.97% -0.53% +6.55%

Indikator Teknikal Holoworld AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Holoworld AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 3 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 1 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06617 0.06616 R2 0.06616 0.06615 R1 0.06614 0.06615 PP 0.06613 0.06613 S1 0.06611 0.06612 S2 0.0661 0.06612 S3 0.06608 0.0661

Sinyal Pasar Holoworld AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.62M $3.60 M $4.22 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.15 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.30 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Holoworld AI Aliran Masuk Bersih Harga HOLOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.02 M 0.07 2026-07-27 -$0.01 M 0.07 2026-07-26 $0.11 M 0.07 2026-07-25 -$0.05 M 0.07 2026-07-24 -$0.04 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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