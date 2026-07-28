Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Defi App, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Defi App, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang HOME

Info Harga HOME

Penjelasan HOME

Whitepaper HOME

Situs Web Resmi HOME

Tokenomi HOME

Prakiraan Harga HOME

Riwayat HOME

Panduan Membeli HOME

Konverter HOME ke Mata Uang Fiat

Spot HOME

Futures USDT-M HOME

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Defi App (HOME) Hari Ini

Analisis Teknis Defi App (HOME) Hari Ini

Halaman Analisis Defi App menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HOME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Defi App di bawah ini.

Perubahan Harga Defi App (HOME)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.005694---19.58%-68.80%-62.54%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Defi App

Indikator Teknikal Defi App

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Defi App di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 3
Beli 8
Moving Averages:JualJual 11Netral 0Beli 3
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.005692
0.00569
R2
0.00569
0.005686
R1
0.005683
0.005684
PP
0.00568
0.00568
S1
0.005674
0.005677
S2
0.005671
0.005675
S3
0.005665
0.005671

Sinyal Pasar Defi App

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.23M
$3.44 M
$3.67 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.19 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.20 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.92 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.98 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Defi App

Aliran Masuk BersihHarga HOMEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.05 M0.01
2026-07-27-$0.11 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25-$0.02 M0.01
2026-07-24-$0.29 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Defi App Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Defi App (HOME) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Defi App secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HOME/USDT
$0.005694
$0.005694$0.005694
0.00%
0.00% (USDT)
HOME/USDC
$0.005682
$0.005682$0.005682
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator HOME ke USD

Jumlah

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0.005694 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.