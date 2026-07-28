Analisis Teknis Defi App (HOME) Hari Ini Halaman Analisis Defi App menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HOME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Defi App di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Defi App (HOME) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.005694 -- -19.58% -68.80% -62.54%

Indikator Teknikal Defi App

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Defi App di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 3 Beli 8 Moving Averages : Jual Jual 11 Netral 0 Beli 3 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.005692 0.00569 R2 0.00569 0.005686 R1 0.005683 0.005684 PP 0.00568 0.00568 S1 0.005674 0.005677 S2 0.005671 0.005675 S3 0.005665 0.005671

Sinyal Pasar Defi App Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.23M $3.44 M $3.67 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.19 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.20 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $0.92 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.98 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Defi App Aliran Masuk Bersih Harga HOMEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.05 M 0.01 2026-07-27 -$0.11 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 -$0.02 M 0.01 2026-07-24 -$0.29 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Defi App (HOME) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Defi App secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam HOME / USDT $0.005694 $0.005694 $0.005694 0.00% 0.00% (USDT) Trade HOME / USDC $0.005682 $0.005682 $0.005682 0.00% 0.00% (USDT) Trade