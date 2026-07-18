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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Huma Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Huma Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Huma Finance (HUMA) Hari Ini

Analisis Teknis Huma Finance (HUMA) Hari Ini

Halaman Analisis Huma Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HUMA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Huma Finance di bawah ini.

Perubahan Harga Huma Finance (HUMA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02151--+1.03%-4.79%+2.28%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Huma Finance

Indikator Teknikal Huma Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Huma Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 7
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 6Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02152
0.02151
R2
0.02151
0.0215
R1
0.0215
0.0215
PP
0.02149
0.02149
S1
0.02148
0.02148
S2
0.02147
0.02148
S3
0.02146
0.02147

Sinyal Pasar Huma Finance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.13M
$1.63 M
$1.76 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Huma Finance

Aliran Masuk BersihHarga HUMAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.02
2026-07-27$0.00 M0.02
2026-07-26$0.01 M0.02
2026-07-25-$0.01 M0.02
2026-07-24-$0.06 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Huma Finance Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Huma Finance (HUMA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Huma Finance secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HUMA/USDT
$0.02151
$0.02151$0.02151
0.00%
0.00% (USDT)
HUMA/USDC
$0.02144
$0.02144$0.02144
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HUMA = 0.02151 USD

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