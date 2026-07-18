Analisis Teknis Huma Finance (HUMA) Hari Ini Halaman Analisis Huma Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HUMA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Huma Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Huma Finance (HUMA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02151 -- +1.03% -4.79% +2.28%

Indikator Teknikal Huma Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Huma Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 7 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 1 Beli 13 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 6 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02152 0.02151 R2 0.02151 0.0215 R1 0.0215 0.0215 PP 0.02149 0.02149 S1 0.02148 0.02148 S2 0.02147 0.02148 S3 0.02146 0.02147

Sinyal Pasar Huma Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.13M $1.63 M $1.76 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Huma Finance Aliran Masuk Bersih Harga HUMAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.02 2026-07-27 $0.00 M 0.02 2026-07-26 $0.01 M 0.02 2026-07-25 -$0.01 M 0.02 2026-07-24 -$0.06 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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