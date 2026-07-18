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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hyperlane, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hyperlane, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Hyperlane (HYPER) Hari Ini

Analisis Teknis Hyperlane (HYPER) Hari Ini

Halaman Analisis Hyperlane menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HYPER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hyperlane di bawah ini.

Perubahan Harga Hyperlane (HYPER)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06295---4.68%-19.98%-48.02%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Hyperlane

Indikator Teknikal Hyperlane

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hyperlane di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06283
0.06281
R2
0.06281
0.0628
R1
0.0628
0.0628
PP
0.06279
0.06279
S1
0.06278
0.06277
S2
0.06276
0.06277
S3
0.06275
0.06276

Sinyal Pasar Hyperlane

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.38M
$6.11 M
$6.49 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Hyperlane

Aliran Masuk BersihHarga HYPERUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.06
2026-07-27-$0.05 M0.06
2026-07-26$0.24 M0.07
2026-07-25-$0.03 M0.06
2026-07-24-$0.06 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Hyperlane Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Hyperlane (HYPER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Hyperlane secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HYPER/USDT
$0.06299
$0.06299$0.06299
0.00%
0.00% (USDT)
HYPER/USDC
$0.06286
$0.06286$0.06286
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HYPER = 0.06295 USD

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