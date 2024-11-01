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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MEET48, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MEET48, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis MEET48 (IDOL) Hari Ini

Analisis Teknis MEET48 (IDOL) Hari Ini

Halaman Analisis MEET48 menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IDOL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MEET48 di bawah ini.

Perubahan Harga MEET48 (IDOL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01664--+8.05%-35.51%-30.84%
Ketahui selengkapnya tentang Harga MEET48

Indikator Teknikal MEET48

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MEET48 di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 7
Beli 8
Moving Averages:NetralJual 6Netral 2Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 5Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01674
0.01674
R2
0.01674
0.01673
R1
0.01673
0.01673
PP
0.01673
0.01673
S1
0.01672
0.01672
S2
0.01672
0.01672
S3
0.01671
0.01672

Sinyal Pasar MEET48

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.33M
$3.15 M
$3.49 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.24 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.24 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal MEET48

Aliran Masuk BersihHarga IDOLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar MEET48 (IDOL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume MEET48 secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
IDOL/USDT
$0.01664
$0.01664$0.01664
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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