Analisis Teknis MEET48 (IDOL) Hari Ini Halaman Analisis MEET48 menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IDOL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MEET48 di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga MEET48 (IDOL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01664 -- +8.05% -35.51% -30.84%

Indikator Teknikal MEET48

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MEET48 di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 7 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 5 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01674 0.01674 R2 0.01674 0.01673 R1 0.01673 0.01673 PP 0.01673 0.01673 S1 0.01672 0.01672 S2 0.01672 0.01672 S3 0.01671 0.01672

Sinyal Pasar MEET48 Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.33M $3.15 M $3.49 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $1.24 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.24 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal MEET48 Aliran Masuk Bersih Harga IDOLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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