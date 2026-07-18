Analisis Teknis INFINIT (IN) Hari Ini Halaman Analisis INFINIT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis INFINIT di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga INFINIT (IN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03776 -- -8.15% -64.98% -43.64%

Indikator Teknikal INFINIT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari INFINIT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 6 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 8 Netral 4 Beli 2 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0378 0.03779 R2 0.03779 0.03779 R1 0.03779 0.03779 PP 0.03778 0.03778 S1 0.03778 0.03778 S2 0.03777 0.03778 S3 0.03777 0.03777

Sinyal Pasar INFINIT Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $5.31 M $5.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal INFINIT Aliran Masuk Bersih Harga INUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 $0.00 M 0.04 2026-07-26 $0.00 M 0.04 2026-07-25 $0.00 M 0.04 2026-07-24 $0.00 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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