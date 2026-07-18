Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang INFINIT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang INFINIT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang IN

Info Harga IN

Penjelasan IN

Whitepaper IN

Situs Web Resmi IN

Tokenomi IN

Prakiraan Harga IN

Riwayat IN

Panduan Membeli IN

Konverter IN ke Mata Uang Fiat

Spot IN

Futures USDT-M IN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis INFINIT (IN) Hari Ini

Analisis Teknis INFINIT (IN) Hari Ini

Halaman Analisis INFINIT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis INFINIT di bawah ini.

Perubahan Harga INFINIT (IN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03776---8.15%-64.98%-43.64%
Ketahui selengkapnya tentang Harga INFINIT

Indikator Teknikal INFINIT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari INFINIT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 6
Beli 10
Moving Averages:JualJual 8Netral 4Beli 2
Indikator Teknis:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0378
0.03779
R2
0.03779
0.03779
R1
0.03779
0.03779
PP
0.03778
0.03778
S1
0.03778
0.03778
S2
0.03777
0.03778
S3
0.03777
0.03777

Sinyal Pasar INFINIT

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$5.31 M
$5.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal INFINIT

Aliran Masuk BersihHarga INUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27$0.00 M0.04
2026-07-26$0.00 M0.04
2026-07-25$0.00 M0.04
2026-07-24$0.00 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi INFINIT Selengkapnya

Perdagangkan Pasar INFINIT (IN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume INFINIT secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
IN/USDT
$0.03776
$0.03776$0.03776
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator IN ke USD

Jumlah

IN
IN
USD
USD

1 IN = 0.03776 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.