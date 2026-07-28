Analisis Teknis The Index (INDEX) Hari Ini Halaman Analisis The Index menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari INDEX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis The Index di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga The Index (INDEX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.011619 -- -1.53% +287.30% +287.30%

Indikator Teknikal The Index

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari The Index di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 16 Netral 7 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01158 0.01155 R2 0.01155 0.01154 R1 0.01154 0.01153 PP 0.01151 0.01151 S1 0.0115 0.0115 S2 0.01147 0.01149 S3 0.01146 0.01147

Sinyal Pasar The Index Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $0.03 M $0.03 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.22 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.22 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal The Index Aliran Masuk Bersih Harga INDEXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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