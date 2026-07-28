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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang The Index, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang The Index, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis The Index (INDEX) Hari Ini

Analisis Teknis The Index (INDEX) Hari Ini

Halaman Analisis The Index menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari INDEX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis The Index di bawah ini.

Perubahan Harga The Index (INDEX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.011619---1.53%+287.30%+287.30%
Ketahui selengkapnya tentang Harga The Index

Indikator Teknikal The Index

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari The Index di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 16
Netral 7
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01158
0.01155
R2
0.01155
0.01154
R1
0.01154
0.01153
PP
0.01151
0.01151
S1
0.0115
0.0115
S2
0.01147
0.01149
S3
0.01146
0.01147

Sinyal Pasar The Index

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.22 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal The Index

Aliran Masuk BersihHarga INDEXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar The Index (INDEX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume The Index secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
INDEX/USD1
$0.011639
$0.011639$0.011639
0.00%
0.00% (USDT)
INDEX/USDT
$0.011619
$0.011619$0.011619
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator INDEX ke USD

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INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 0.011619 USD

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