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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang INIT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang INIT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis INIT (INIT) Hari Ini

Analisis Teknis INIT (INIT) Hari Ini

Halaman Analisis INIT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari INIT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis INIT di bawah ini.

Perubahan Harga INIT (INIT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05188---4.53%-0.75%-45.23%
Ketahui selengkapnya tentang Harga INIT

Indikator Teknikal INIT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari INIT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 12
Netral 10
Beli 4
Moving Averages:JualJual 7Netral 5Beli 2
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 5Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05178
0.05177
R2
0.05177
0.05176
R1
0.05176
0.05176
PP
0.05175
0.05175
S1
0.05174
0.05174
S2
0.05173
0.05174
S3
0.05172
0.05173

Sinyal Pasar INIT

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.67M
$4.13 M
$4.80 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal INIT

Aliran Masuk BersihHarga INITUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.12 M0.05
2026-07-27-$0.04 M0.05
2026-07-26-$0.03 M0.05
2026-07-25-$0.06 M0.06
2026-07-24-$0.07 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar INIT (INIT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume INIT secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
INIT/USDT
$0.05184
$0.05184$0.05184
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 INIT = 0.05188 USD

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