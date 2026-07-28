Analisis Teknis INIT (INIT) Hari Ini Halaman Analisis INIT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari INIT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis INIT di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga INIT (INIT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05188 -- -4.53% -0.75% -45.23%

Indikator Teknikal INIT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari INIT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 12 Netral 10 Beli 4 Moving Averages : Jual Jual 7 Netral 5 Beli 2 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 5 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05178 0.05177 R2 0.05177 0.05176 R1 0.05176 0.05176 PP 0.05175 0.05175 S1 0.05174 0.05174 S2 0.05173 0.05174 S3 0.05172 0.05173

Sinyal Pasar INIT Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.67M $4.13 M $4.80 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal INIT Aliran Masuk Bersih Harga INITUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.12 M 0.05 2026-07-27 -$0.04 M 0.05 2026-07-26 -$0.03 M 0.05 2026-07-25 -$0.06 M 0.06 2026-07-24 -$0.07 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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