Tabel Konversi Interlay ke Norwegian Krone
Tabel Konversi INTR ke NOK
- 1 INTR0,01 NOK
- 2 INTR0,01 NOK
- 3 INTR0,02 NOK
- 4 INTR0,03 NOK
- 5 INTR0,03 NOK
- 6 INTR0,04 NOK
- 7 INTR0,05 NOK
- 8 INTR0,06 NOK
- 9 INTR0,06 NOK
- 10 INTR0,07 NOK
- 50 INTR0,35 NOK
- 100 INTR0,69 NOK
- 1.000 INTR6,92 NOK
- 5.000 INTR34,62 NOK
- 10.000 INTR69,25 NOK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Interlay ke Norwegian Krone (INTR ke NOK) di berbagai rentang nilai, dari 1 INTR hingga 10,000 INTR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah INTR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar NOK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah INTR ke NOK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi NOK ke INTR
- 1 NOK144,4 INTR
- 2 NOK288,8 INTR
- 3 NOK433,2 INTR
- 4 NOK577,6 INTR
- 5 NOK722,02 INTR
- 6 NOK866,4 INTR
- 7 NOK1.010 INTR
- 8 NOK1.155 INTR
- 9 NOK1.299 INTR
- 10 NOK1.444 INTR
- 50 NOK7.220 INTR
- 100 NOK14.440 INTR
- 1.000 NOK144.404 INTR
- 5.000 NOK722.021 INTR
- 10.000 NOK1.444.043 INTR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Norwegian Krone ke Interlay (NOK ke INTR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 NOK hingga 10,000 NOK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Interlay yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah NOK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Interlay (INTR) saat ini diperdagangkan seharga kr 0,01 NOK , yang mencerminkan perubahan %1,44 dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai kr534,13K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar kr464,12K NOK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Interlay Harga khusus dari kami.
676,36M NOK
Suplai Peredaran
534,13K
Volume Trading 24 Jam
464,12K NOK
Kapitalisasi Pasar
%1,44
Perubahan Harga (1 Hari)
kr 0,0010439
High 24 Jam
kr 0,00061
Low 24 Jam
Grafik tren INTR ke NOK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Interlay terhadap NOK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Interlay saat ini.
Ringkasan Konversi INTR ke NOK
Per | 1 INTR = 0,01 NOK | 1 NOK = 144,4 INTR
Kurs untuk 1 INTR ke NOK hari ini adalah 0,01 NOK.
Pembelian 5 INTR akan dikenai biaya 0,03 NOK, sedangkan 10 INTR memiliki nilai 0,07 NOK.
1 NOK dapat di-trade dengan 144,4 INTR.
50 NOK dapat dikonversi ke 7.220 INTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 INTR ke NOK telah berubah sebesar -%60,78 dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar %1,44, sehingga mencapai high senilai 0,010534836950109979 NOK dan low senilai 0,006156002049590083 NOK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 INTR adalah 0,007769681931113779 NOK yang menunjukkan perubahan -%10,88 pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, INTR telah berubah sebesar -0,010241165376924617 NOK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -%59,66 pada nilainya.
Semua Tentang Interlay (INTR)
Setelah menghitung harga Interlay (INTR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Interlay langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan INTR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Interlay, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga INTR ke NOK
Dalam 24 jam terakhir, Interlay (INTR) telah berfluktuasi antara 0,006156002049590083 NOK dan 0,010534836950109979 NOK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,006156002049590083 NOK dan high 0,01917443261347731 NOK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas INTR ke NOK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Low
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Rata-rata
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Volatilitas
|+%42,85
|+%72,98
|+%186,35
|+%140,01
|Perubahan
|-%33,30
|-%61,79
|-%12,27
|-%60,82
Prakiraan Harga Interlay dalam NOK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Interlay dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan INTR ke NOK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga INTR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Interlay dapat mencapai sekitar kr0,01NOK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga INTR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, INTR mungkin naik menjadi sekitar kr0,01 NOK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Interlay kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
INTR dan NOK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Interlay (INTR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Interlay
- Harga Saat Ini (USD): $0.0006862
- Perubahan 7 Hari: -%60,78
- Tren 30 Hari: -%10,88
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk INTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NOK, harga USD INTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga INTR] [INTR ke USD]
Norwegian Krone (NOK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NOK/USD): 0,0990704713029996
- Perubahan 7 Hari: +%1,24
- Tren 30 Hari: +%1,24
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NOK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah INTR yang sama.
- NOK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli INTR dengan NOK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs INTR ke NOK?
Kurs antara Interlay (INTR) dan Norwegian Krone (NOK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam INTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs INTR ke NOK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NOK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NOK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NOK. Ketika NOK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti INTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Interlay, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap INTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NOK.
Konversikan INTR ke NOK Seketika
Gunakan konverter INTR ke NOK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi INTR ke NOK?
Masukkan Jumlah INTR
Mulailah dengan memasukkan jumlah INTR yang ingin Anda konversi ke NOK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs INTR ke NOK Secara Live
Lihat kurs INTR ke NOK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang INTR dan NOK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan INTR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli INTR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs INTR ke NOK dihitung?
Perhitungan kurs INTR ke NOK didasarkan pada nilai INTR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke NOK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs INTR ke NOK begitu sering berubah?
Kurs INTR ke NOK sangat sering berubah karena Interlay dan Norwegian Krone terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs INTR ke NOK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs INTR ke NOK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs INTR ke NOK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan INTR ke NOK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi INTR ke NOK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren INTR terhadap NOK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga INTR terhadap NOK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar INTR ke NOK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan NOK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun INTR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs INTR ke NOK?
Halving Interlay, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs INTR ke NOK.
Bisakah saya membandingkan kurs INTR ke NOK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs INTR keNOK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs INTR ke NOK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Interlay, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi INTR ke NOK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas NOK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target INTR ke NOK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Interlay dan Norwegian Krone?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Interlay dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan INTR ke NOK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan NOK Anda ke INTR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah INTR ke NOK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga INTR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar INTR ke NOK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs INTR ke NOK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai NOK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs INTR ke NOK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.