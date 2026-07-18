Analisis Teknis IO (IO) Hari Ini Halaman Analisis IO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis IO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga IO (IO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.14577 -- -3.55% -17.12% +23.29%

Indikator Teknikal IO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari IO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 5 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 5 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1457 0.1456 R2 0.1456 0.1456 R1 0.1456 0.1456 PP 0.1455 0.1455 S1 0.1455 0.1455 S2 0.1454 0.1455 S3 0.1454 0.1454

Sinyal Pasar IO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.06M $1.86 M $1.80 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.14 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal IO Aliran Masuk Bersih Harga IOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 0.15 2026-07-27 -$0.08 M 0.14 2026-07-26 $0.37 M 0.15 2026-07-25 $0.04 M 0.14 2026-07-24 -$0.13 M 0.14 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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