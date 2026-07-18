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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang IO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang IO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis IO (IO) Hari Ini

Analisis Teknis IO (IO) Hari Ini

Halaman Analisis IO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis IO di bawah ini.

Perubahan Harga IO (IO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.14577---3.55%-17.12%+23.29%
Ketahui selengkapnya tentang Harga IO

Indikator Teknikal IO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari IO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 5
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 5Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1457
0.1456
R2
0.1456
0.1456
R1
0.1456
0.1456
PP
0.1455
0.1455
S1
0.1455
0.1455
S2
0.1454
0.1455
S3
0.1454
0.1454

Sinyal Pasar IO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.06M
$1.86 M
$1.80 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.14 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal IO

Aliran Masuk BersihHarga IOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M0.15
2026-07-27-$0.08 M0.14
2026-07-26$0.37 M0.15
2026-07-25$0.04 M0.14
2026-07-24-$0.13 M0.14

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi IO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar IO (IO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume IO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
IO/USDT
$0.14576
$0.14576$0.14576
0.00%
0.00% (USDT)
IO/USDC
$0.14584
$0.14584$0.14584
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 IO = 0.14577 USD

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