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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Irys, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Irys, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Irys (IRYS) Hari Ini

Analisis Teknis Irys (IRYS) Hari Ini

Halaman Analisis Irys menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IRYS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Irys di bawah ini.

Perubahan Harga Irys (IRYS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01441--+14.91%-4.19%-56.17%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Irys

Indikator Teknikal Irys

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Irys di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 5
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 2Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01439
0.01439
R2
0.01439
0.01438
R1
0.01438
0.01438
PP
0.01438
0.01438
S1
0.01437
0.01437
S2
0.01437
0.01437
S3
0.01436
0.01437

Sinyal Pasar Irys

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.25M
$1.58 M
$1.83 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.27 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.25 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.28 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Irys

Aliran Masuk BersihHarga IRYSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.01
2026-07-27-$0.13 M0.01
2026-07-26$0.04 M0.01
2026-07-25$0.02 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Irys Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Irys (IRYS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Irys secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
IRYS/USDT
$0.01442
$0.01442$0.01442
0.00%
0.00% (USDT)
IRYS/USDC
$0.01448
$0.01448$0.01448
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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IRYS
USD
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1 IRYS = 0.01441 USD

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