Analisis Teknis Janction (JCT) Hari Ini Halaman Analisis Janction menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JCT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Janction di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Janction (JCT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.004143 -- +3.08% -2.93% +14.41%

Indikator Teknikal Janction

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Janction di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 2 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.004166 0.004165 R2 0.004165 0.004164 R1 0.004164 0.004164 PP 0.004163 0.004163 S1 0.004162 0.004162 S2 0.004161 0.004162 S3 0.00416 0.004161

Sinyal Pasar Janction Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.34M $1.74 M $2.08 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.19 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Janction Aliran Masuk Bersih Harga JCTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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