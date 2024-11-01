Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Janction, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Janction, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang JCT

Info Harga JCT

Penjelasan JCT

Whitepaper JCT

Situs Web Resmi JCT

Tokenomi JCT

Prakiraan Harga JCT

Riwayat JCT

Panduan Membeli JCT

Konverter JCT ke Mata Uang Fiat

Spot JCT

Futures USDT-M JCT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Janction (JCT) Hari Ini

Analisis Teknis Janction (JCT) Hari Ini

Halaman Analisis Janction menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JCT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Janction di bawah ini.

Perubahan Harga Janction (JCT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.004143--+3.08%-2.93%+14.41%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Janction

Indikator Teknikal Janction

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Janction di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 2
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 2Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.004166
0.004165
R2
0.004165
0.004164
R1
0.004164
0.004164
PP
0.004163
0.004163
S1
0.004162
0.004162
S2
0.004161
0.004162
S3
0.00416
0.004161

Sinyal Pasar Janction

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.34M
$1.74 M
$2.08 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.19 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.20 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Janction

Aliran Masuk BersihHarga JCTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Janction Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Janction (JCT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Janction secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
JCT/USDT
$0.004143
$0.004143$0.004143
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator JCT ke USD

Jumlah

JCT
JCT
USD
USD

1 JCT = 0.004143 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.