Analisis Teknis jellyjelly (JELLYJELLY) Hari Ini Halaman Analisis jellyjelly menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JELLYJELLY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis jellyjelly di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga jellyjelly (JELLYJELLY) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.057838 -- +7.77% +1.48% +8.58%

Indikator Teknikal Jellyjelly

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Jellyjelly di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 1 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05793 0.05793 R2 0.05793 0.05792 R1 0.05792 0.05792 PP 0.05792 0.05792 S1 0.05791 0.05791 S2 0.05791 0.05791 S3 0.0579 0.05791

Sinyal Pasar Jellyjelly Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.60M $6.78 M $7.38 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.17 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.17 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Jellyjelly Aliran Masuk Bersih Harga JELLYJELLYUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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