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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Jellyjelly, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Jellyjelly, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis jellyjelly (JELLYJELLY) Hari Ini

Analisis Teknis jellyjelly (JELLYJELLY) Hari Ini

Halaman Analisis jellyjelly menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JELLYJELLY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis jellyjelly di bawah ini.

Perubahan Harga jellyjelly (JELLYJELLY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.057838--+7.77%+1.48%+8.58%
Ketahui selengkapnya tentang Harga jellyjelly

Indikator Teknikal Jellyjelly

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Jellyjelly di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 1
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05793
0.05793
R2
0.05793
0.05792
R1
0.05792
0.05792
PP
0.05792
0.05792
S1
0.05791
0.05791
S2
0.05791
0.05791
S3
0.0579
0.05791

Sinyal Pasar Jellyjelly

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.60M
$6.78 M
$7.38 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.17 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Jellyjelly

Aliran Masuk BersihHarga JELLYJELLYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar jellyjelly (JELLYJELLY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume jellyjelly secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
JELLYJELLY/USDT
$0.057847
$0.057847$0.057847
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 JELLYJELLY = 0.057838 USD

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