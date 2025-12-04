Tabel Konversi Juneo Supernet ke Burmese Kyat
Tabel Konversi JUNE ke MMK
- 1 JUNE33.17 MMK
- 2 JUNE66.34 MMK
- 3 JUNE99.52 MMK
- 4 JUNE132.69 MMK
- 5 JUNE165.86 MMK
- 6 JUNE199.03 MMK
- 7 JUNE232.20 MMK
- 8 JUNE265.37 MMK
- 9 JUNE298.55 MMK
- 10 JUNE331.72 MMK
- 50 JUNE1,658.59 MMK
- 100 JUNE3,317.18 MMK
- 1,000 JUNE33,171.83 MMK
- 5,000 JUNE165,859.16 MMK
- 10,000 JUNE331,718.31 MMK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Juneo Supernet ke Burmese Kyat (JUNE ke MMK) di berbagai rentang nilai, dari 1 JUNE hingga 10,000 JUNE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah JUNE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MMK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah JUNE ke MMK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MMK ke JUNE
- 1 MMK0.03014 JUNE
- 2 MMK0.06029 JUNE
- 3 MMK0.09043 JUNE
- 4 MMK0.1205 JUNE
- 5 MMK0.1507 JUNE
- 6 MMK0.1808 JUNE
- 7 MMK0.2110 JUNE
- 8 MMK0.2411 JUNE
- 9 MMK0.2713 JUNE
- 10 MMK0.3014 JUNE
- 50 MMK1.507 JUNE
- 100 MMK3.0146 JUNE
- 1,000 MMK30.14 JUNE
- 5,000 MMK150.7 JUNE
- 10,000 MMK301.4 JUNE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Burmese Kyat ke Juneo Supernet (MMK ke JUNE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MMK hingga 10,000 MMK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Juneo Supernet yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MMK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Juneo Supernet (JUNE) saat ini diperdagangkan seharga K 33.17 MMK , yang mencerminkan perubahan 3.94% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai K6.78M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar K-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Juneo Supernet Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
6.78M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
3.94%
Perubahan Harga (1 Hari)
K 0.0236
High 24 Jam
K 0.0102
Low 24 Jam
Grafik tren JUNE ke MMK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Juneo Supernet terhadap MMK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Juneo Supernet saat ini.
Ringkasan Konversi JUNE ke MMK
Per | 1 JUNE = 33.17 MMK | 1 MMK = 0.03014 JUNE
Kurs untuk 1 JUNE ke MMK hari ini adalah 33.17 MMK.
Pembelian 5 JUNE akan dikenai biaya 165.86 MMK, sedangkan 10 JUNE memiliki nilai 331.72 MMK.
1 MMK dapat di-trade dengan 0.03014 JUNE.
50 MMK dapat dikonversi ke 1.507 JUNE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 JUNE ke MMK telah berubah sebesar +13.66% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 3.94%, sehingga mencapai high senilai 49.5477984555089 MMK dan low senilai 21.41472645110978 MMK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 JUNE adalah 52.697022933613276 MMK yang menunjukkan perubahan -37.06% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, JUNE telah berubah sebesar -279.2312370585883 MMK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -89.39% pada nilainya.
Semua Tentang Juneo Supernet (JUNE)
Setelah menghitung harga Juneo Supernet (JUNE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Juneo Supernet langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan JUNE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Juneo Supernet, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga JUNE ke MMK
Dalam 24 jam terakhir, Juneo Supernet (JUNE) telah berfluktuasi antara 21.41472645110978 MMK dan 49.5477984555089 MMK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 21.41472645110978 MMK dan high 49.5477984555089 MMK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas JUNE ke MMK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|K 41.98
|K 41.98
|K 83.97
|K 587.85
|Low
|K 20.99
|K 20.99
|K 0
|K 0
|Rata-rata
|K 20.99
|K 20.99
|K 20.99
|K 104.97
|Volatilitas
|+115.52%
|+96.40%
|+130.68%
|+187.09%
|Perubahan
|+36.21%
|+13.67%
|-37.05%
|-89.14%
Prakiraan Harga Juneo Supernet dalam MMK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Juneo Supernet dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan JUNE ke MMK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga JUNE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Juneo Supernet dapat mencapai sekitar K34.83MMK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga JUNE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, JUNE mungkin naik menjadi sekitar K42.34 MMK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Juneo Supernet kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan JUNE yang Tersedia di MEXC
JUNE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot JUNE, yang mencakup pasar tempat Juneo Supernet dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual JUNE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures JUNE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Juneo Supernet untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Juneo Supernet
Ingin menambahkan Juneo Supernet ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Juneo Supernet › atau Mulai sekarang ›
JUNE dan MMK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Juneo Supernet (JUNE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Juneo Supernet
- Harga Saat Ini (USD): $0.0158
- Perubahan 7 Hari: +13.66%
- Tren 30 Hari: -37.06%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk JUNE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MMK, harga USD JUNE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga JUNE] [JUNE ke USD]
Burmese Kyat (MMK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MMK/USD): 0.0004762124994311999
- Perubahan 7 Hari: -0.04%
- Tren 30 Hari: -0.04%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MMK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah JUNE yang sama.
- MMK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli JUNE dengan MMK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs JUNE ke MMK?
Kurs antara Juneo Supernet (JUNE) dan Burmese Kyat (MMK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam JUNE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs JUNE ke MMK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MMK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MMK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MMK. Ketika MMK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti JUNE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Juneo Supernet, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap JUNE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MMK.
Konversikan JUNE ke MMK Seketika
Gunakan konverter JUNE ke MMK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi JUNE ke MMK?
Masukkan Jumlah JUNE
Mulailah dengan memasukkan jumlah JUNE yang ingin Anda konversi ke MMK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs JUNE ke MMK Secara Live
Lihat kurs JUNE ke MMK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang JUNE dan MMK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan JUNE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli JUNE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs JUNE ke MMK dihitung?
Perhitungan kurs JUNE ke MMK didasarkan pada nilai JUNE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MMK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs JUNE ke MMK begitu sering berubah?
Kurs JUNE ke MMK sangat sering berubah karena Juneo Supernet dan Burmese Kyat terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs JUNE ke MMK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs JUNE ke MMK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs JUNE ke MMK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan JUNE ke MMK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi JUNE ke MMK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren JUNE terhadap MMK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga JUNE terhadap MMK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar JUNE ke MMK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MMK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun JUNE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs JUNE ke MMK?
Halving Juneo Supernet, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs JUNE ke MMK.
Bisakah saya membandingkan kurs JUNE ke MMK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs JUNE keMMK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs JUNE ke MMK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Juneo Supernet, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi JUNE ke MMK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MMK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target JUNE ke MMK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Juneo Supernet dan Burmese Kyat?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Juneo Supernet dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan JUNE ke MMK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MMK Anda ke JUNE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah JUNE ke MMK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga JUNE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar JUNE ke MMK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs JUNE ke MMK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MMK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs JUNE ke MMK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Juneo Supernet Selengkapnya
Harga Juneo Supernet
Pelajari selengkapnya tentang Juneo Supernet (JUNE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Juneo Supernet
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar JUNE untuk lebih memahami kemungkinan arah Juneo Supernet.
Cara Membeli Juneo Supernet
Ingin membeli Juneo Supernet? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
JUNE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan JUNE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
JUNE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada JUNE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures JUNE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Juneo Supernet ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MMK
Mengapa Harus Membeli Juneo Supernet dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Juneo Supernet.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Juneo Supernet dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.