Tabel Konversi Juneo Supernet ke Vietnamese Dong
Tabel Konversi JUNE ke VND
- 1 JUNE416.63 VND
- 2 JUNE833.27 VND
- 3 JUNE1,249.90 VND
- 4 JUNE1,666.54 VND
- 5 JUNE2,083.17 VND
- 6 JUNE2,499.80 VND
- 7 JUNE2,916.44 VND
- 8 JUNE3,333.07 VND
- 9 JUNE3,749.70 VND
- 10 JUNE4,166.34 VND
- 50 JUNE20,831.69 VND
- 100 JUNE41,663.38 VND
- 1,000 JUNE416,633.77 VND
- 5,000 JUNE2,083,168.87 VND
- 10,000 JUNE4,166,337.73 VND
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Juneo Supernet ke Vietnamese Dong (JUNE ke VND) di berbagai rentang nilai, dari 1 JUNE hingga 10,000 JUNE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah JUNE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VND terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah JUNE ke VND khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VND ke JUNE
- 1 VND0.002400 JUNE
- 2 VND0.004800 JUNE
- 3 VND0.007200 JUNE
- 4 VND0.009600 JUNE
- 5 VND0.01200 JUNE
- 6 VND0.01440 JUNE
- 7 VND0.01680 JUNE
- 8 VND0.01920 JUNE
- 9 VND0.02160 JUNE
- 10 VND0.02400 JUNE
- 50 VND0.1200 JUNE
- 100 VND0.2400 JUNE
- 1,000 VND2.400 JUNE
- 5,000 VND12.00094 JUNE
- 10,000 VND24.0018 JUNE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Vietnamese Dong ke Juneo Supernet (VND ke JUNE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VND hingga 10,000 VND. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Juneo Supernet yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VND yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Juneo Supernet (JUNE) saat ini diperdagangkan seharga ₫ 416.63 VND , yang mencerminkan perubahan 3.94% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₫85.20M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₫-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Juneo Supernet Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
85.20M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
3.94%
Perubahan Harga (1 Hari)
₫ 0.0236
High 24 Jam
₫ 0.0102
Low 24 Jam
Grafik tren JUNE ke VND di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Juneo Supernet terhadap VND. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Juneo Supernet saat ini.
Ringkasan Konversi JUNE ke VND
Per | 1 JUNE = 416.63 VND | 1 VND = 0.002400 JUNE
Kurs untuk 1 JUNE ke VND hari ini adalah 416.63 VND.
Pembelian 5 JUNE akan dikenai biaya 2,083.17 VND, sedangkan 10 JUNE memiliki nilai 4,166.34 VND.
1 VND dapat di-trade dengan 0.002400 JUNE.
50 VND dapat dikonversi ke 0.1200 JUNE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 JUNE ke VND telah berubah sebesar +13.66% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 3.94%, sehingga mencapai high senilai 622.3137372525495 VND dan low senilai 268.9661067786443 VND.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 JUNE adalah 661.8675764847031 VND yang menunjukkan perubahan -37.06% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, JUNE telah berubah sebesar -3,507.1070785842835 VND, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -89.39% pada nilainya.
Semua Tentang Juneo Supernet (JUNE)
Setelah menghitung harga Juneo Supernet (JUNE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Juneo Supernet langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan JUNE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Juneo Supernet, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga JUNE ke VND
Dalam 24 jam terakhir, Juneo Supernet (JUNE) telah berfluktuasi antara 268.9661067786443 VND dan 622.3137372525495 VND, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 268.9661067786443 VND dan high 622.3137372525495 VND. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas JUNE ke VND secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₫ 527.38
|₫ 527.38
|₫ 1054.76
|₫ 7383.38
|Low
|₫ 263.69
|₫ 263.69
|₫ 0
|₫ 0
|Rata-rata
|₫ 263.69
|₫ 263.69
|₫ 263.69
|₫ 1318.46
|Volatilitas
|+115.52%
|+96.40%
|+130.68%
|+187.09%
|Perubahan
|+36.21%
|+13.67%
|-37.05%
|-89.14%
Prakiraan Harga Juneo Supernet dalam VND untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Juneo Supernet dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan JUNE ke VND untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga JUNE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Juneo Supernet dapat mencapai sekitar ₫437.47VND, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga JUNE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, JUNE mungkin naik menjadi sekitar ₫531.74 VND, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Juneo Supernet kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan JUNE yang Tersedia di MEXC
JUNE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot JUNE, yang mencakup pasar tempat Juneo Supernet dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual JUNE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures JUNE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Juneo Supernet untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Juneo Supernet
Ingin menambahkan Juneo Supernet ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Juneo Supernet › atau Mulai sekarang ›
JUNE dan VND dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Juneo Supernet (JUNE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Juneo Supernet
- Harga Saat Ini (USD): $0.0158
- Perubahan 7 Hari: +13.66%
- Tren 30 Hari: -37.06%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk JUNE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VND, harga USD JUNE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga JUNE] [JUNE ke USD]
Vietnamese Dong (VND) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VND/USD): 0.00003791541071868661
- Perubahan 7 Hari: -0.22%
- Tren 30 Hari: -0.22%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VND yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah JUNE yang sama.
- VND yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli JUNE dengan VND secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs JUNE ke VND?
Kurs antara Juneo Supernet (JUNE) dan Vietnamese Dong (VND) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam JUNE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs JUNE ke VND. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VND memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VND
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VND. Ketika VND melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti JUNE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Juneo Supernet, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap JUNE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VND.
Konversikan JUNE ke VND Seketika
Gunakan konverter JUNE ke VND kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi JUNE ke VND?
Masukkan Jumlah JUNE
Mulailah dengan memasukkan jumlah JUNE yang ingin Anda konversi ke VND menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs JUNE ke VND Secara Live
Lihat kurs JUNE ke VND yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang JUNE dan VND.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan JUNE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli JUNE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs JUNE ke VND dihitung?
Perhitungan kurs JUNE ke VND didasarkan pada nilai JUNE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VND menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs JUNE ke VND begitu sering berubah?
Kurs JUNE ke VND sangat sering berubah karena Juneo Supernet dan Vietnamese Dong terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs JUNE ke VND yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs JUNE ke VND dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs JUNE ke VND dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan JUNE ke VND atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi JUNE ke VND dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren JUNE terhadap VND dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga JUNE terhadap VND dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar JUNE ke VND?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VND, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun JUNE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs JUNE ke VND?
Halving Juneo Supernet, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs JUNE ke VND.
Bisakah saya membandingkan kurs JUNE ke VND dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs JUNE keVND wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs JUNE ke VND sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Juneo Supernet, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi JUNE ke VND dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VND dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target JUNE ke VND dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Juneo Supernet dan Vietnamese Dong?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Juneo Supernet dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan JUNE ke VND dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VND Anda ke JUNE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah JUNE ke VND merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga JUNE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar JUNE ke VND dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs JUNE ke VND selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VND terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs JUNE ke VND yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.