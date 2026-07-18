Analisis Teknis Kaito (KAITO) Hari Ini Halaman Analisis Kaito menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KAITO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kaito di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Kaito (KAITO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.2161 -- +23.07% +114.70% +187.49%

Indikator Teknikal Kaito

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kaito di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 4 Beli 14 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 1 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.2153 1.2151 R2 1.2151 1.2148 R1 1.2146 1.2147 PP 1.2144 1.2144 S1 1.2139 1.2141 S2 1.2137 1.214 S3 1.2132 1.2137

Sinyal Pasar Kaito Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.83M $3.20 M $4.04 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.22M Pembelian Aktif 3 Hari $8.50 M Penjualan Aktif 3 Hari $8.72 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.15M Pembelian Aktif 7 Hari $15.42 M Penjualan Aktif 7 Hari $15.57 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Kaito Aliran Masuk Bersih Harga KAITOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 1.22 2026-07-27 $0.97 M 1.21 2026-07-26 -$0.01 M 1.17 2026-07-25 $4.55 M 0.94 2026-07-24 $2.79 M 0.97 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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