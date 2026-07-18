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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kaito, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kaito, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Kaito (KAITO) Hari Ini

Analisis Teknis Kaito (KAITO) Hari Ini

Halaman Analisis Kaito menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KAITO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kaito di bawah ini.

Perubahan Harga Kaito (KAITO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.2161--+23.07%+114.70%+187.49%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Kaito

Indikator Teknikal Kaito

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kaito di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 4
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 1Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.2153
1.2151
R2
1.2151
1.2148
R1
1.2146
1.2147
PP
1.2144
1.2144
S1
1.2139
1.2141
S2
1.2137
1.214
S3
1.2132
1.2137

Sinyal Pasar Kaito

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.83M
$3.20 M
$4.04 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.22M
Pembelian Aktif 3 Hari
$8.50 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$8.72 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.15M
Pembelian Aktif 7 Hari
$15.42 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$15.57 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Kaito

Aliran Masuk BersihHarga KAITOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M1.22
2026-07-27$0.97 M1.21
2026-07-26-$0.01 M1.17
2026-07-25$4.55 M0.94
2026-07-24$2.79 M0.97

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Kaito (KAITO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Kaito secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KAITO/USDT
$1.217
$1.217$1.217
0.00%
0.00% (USDT)
KAITO/USDC
$1.2155
$1.2155$1.2155
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KAITO = 1.2161 USD

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