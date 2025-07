Telusuri wawasan utama tentang The face of sarcasm (KAPPA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.

Tokenomi The face of sarcasm (KAPPA)

Informasi The face of sarcasm (KAPPA)

An anime character known as the embodiment of sarcasm.

Situs Web Resmi: https://kappameme.com/ Explorer Blok: https://solscan.io/token/93s39pnRwp5NUxvJ3A5zDWoXxKxqW4RCVzMuNsKZbonk