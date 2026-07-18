Analisis Teknis KernelDAO (KERNEL) Hari Ini Halaman Analisis KernelDAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KERNEL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis KernelDAO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga KernelDAO (KERNEL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0339 -- -0.09% -13.90% -48.41%

Indikator Teknikal KernelDAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari KernelDAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 10 Beli 7 Moving Averages : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 1 Netral 8 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03386 0.03385 R2 0.03385 0.03384 R1 0.03384 0.03384 PP 0.03383 0.03383 S1 0.03382 0.03382 S2 0.03381 0.03382 S3 0.0338 0.03381

Sinyal Pasar KernelDAO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.72M $3.96 M $4.68 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.14 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal KernelDAO Aliran Masuk Bersih Harga KERNELUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 $0.00 M 0.03 2026-07-26 -$0.03 M 0.03 2026-07-25 -$0.04 M 0.04 2026-07-24 $0.13 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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