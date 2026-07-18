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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang KernelDAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang KernelDAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis KernelDAO (KERNEL) Hari Ini

Analisis Teknis KernelDAO (KERNEL) Hari Ini

Halaman Analisis KernelDAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KERNEL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis KernelDAO di bawah ini.

Perubahan Harga KernelDAO (KERNEL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0339---0.09%-13.90%-48.41%
Ketahui selengkapnya tentang Harga KernelDAO

Indikator Teknikal KernelDAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari KernelDAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 10
Beli 7
Moving Averages:JualJual 8Netral 2Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 1Netral 8Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03386
0.03385
R2
0.03385
0.03384
R1
0.03384
0.03384
PP
0.03383
0.03383
S1
0.03382
0.03382
S2
0.03381
0.03382
S3
0.0338
0.03381

Sinyal Pasar KernelDAO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.72M
$3.96 M
$4.68 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.14 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal KernelDAO

Aliran Masuk BersihHarga KERNELUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27$0.00 M0.03
2026-07-26-$0.03 M0.03
2026-07-25-$0.04 M0.04
2026-07-24$0.13 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi KernelDAO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar KernelDAO (KERNEL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume KernelDAO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KERNEL/USDT
$0.0339
$0.0339$0.0339
0.00%
0.00% (USDT)
KERNEL/USDC
$0.03391
$0.03391$0.03391
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KERNEL = 0.0339 USD

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