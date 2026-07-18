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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang KGEN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang KGEN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis KGEN (KGEN) Hari Ini

Analisis Teknis KGEN (KGEN) Hari Ini

Halaman Analisis KGEN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KGEN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis KGEN di bawah ini.

Perubahan Harga KGEN (KGEN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1991--+12.48%-10.84%+4.56%
Ketahui selengkapnya tentang Harga KGEN

Indikator Teknikal KGEN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari KGEN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 7
Netral 14
Beli 5
Moving Averages:NetralJual 3Netral 7Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 7Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1994
0.1993
R2
0.1993
0.1993
R1
0.1993
0.1993
PP
0.1992
0.1992
S1
0.1992
0.1992
S2
0.1991
0.1992
S3
0.1991
0.1991

Sinyal Pasar KGEN

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.33M
$1.60 M
$1.92 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.08 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.19 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal KGEN

Aliran Masuk BersihHarga KGENUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.20
2026-07-27$0.00 M0.19
2026-07-26$0.00 M0.18
2026-07-25$0.00 M0.18
2026-07-24$0.00 M0.17

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KGEN/USDT
$0.1991
$0.1991$0.1991
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KGEN = 0.1991 USD

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