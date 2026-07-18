Analisis Teknis KGEN (KGEN) Hari Ini Halaman Analisis KGEN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KGEN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis KGEN di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga KGEN (KGEN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1991 -- +12.48% -10.84% +4.56%

Indikator Teknikal KGEN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari KGEN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 7 Netral 14 Beli 5 Moving Averages : Netral Jual 3 Netral 7 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 7 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1994 0.1993 R2 0.1993 0.1993 R1 0.1993 0.1993 PP 0.1992 0.1992 S1 0.1992 0.1992 S2 0.1991 0.1992 S3 0.1991 0.1991

Sinyal Pasar KGEN Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.33M $1.60 M $1.92 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.08 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.19 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal KGEN Aliran Masuk Bersih Harga KGENUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.20 2026-07-27 $0.00 M 0.19 2026-07-26 $0.00 M 0.18 2026-07-25 $0.00 M 0.18 2026-07-24 $0.00 M 0.17 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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